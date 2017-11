Hertha BSC verpflichtet Lazaro fest

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro fest verpflichtet. Der bisherige Leihvertrag mit dem 21 Jahre alten Offensivspieler wurde in ein langfristiges Arbeitspapier umgewandelt.

Berlin - Das gaben die Berliner am Donnerstag bekannt, ohne Angaben über die Laufzeit des neuen Vertrags zu machen. "Valentino hat in seiner Zeit bei uns von Anfang an gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Er hat großes Potential und passt gut in unser Team - deshalb setzen wir langfristig auf ihn", sagte Manager Michael Preetz.

Lazaro war im Sommer zunächst auf Leihbasis von RB Salzburg nach Berlin gewechselt, konnte per Kaufoption aber fest verpflichtet werden. Hertha sicherte sich mit der Klausel gegen möglichen Folgeschäden einer Außenbanddehnung ab, mit der Lazaro in Berlin eingetroffen war und die ihn im Sommer zu einer Pause zwang. Inzwischen hat Lazaro acht Spiele für die Berliner absolviert und dabei ein Tor vorbereitet.

