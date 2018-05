Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da - Kiel mit ordentlich Offensiv-Power

Holstein Kiel darf im Rückspiel in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg um den Aufstieg hoffen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Sekunde.

Holstein Kiel - VfL Wolfsburg -:- (-:-) 20:30 Uhr, Montag (Hinspiel: 1:3)

Holstein Kiel: Kronholm - Schmidt, Czichos, van den Bergh, Hermann - Kinsombi, Mühling, Schindler, Weilandt - Ducksch, Seydel Bank: Kruse, Heidinger, Hoheneder, Janzer, Lenz, Lewerenz, Peitz VfL Wolfsburg: Casteels - William, Brooks, Knoche, Uduokhai - Guilavogui, Arnold, Malli, Brekalo, Steffen - Origi Bank: Grün, Camacho, Bruma, Dimata, Gerhardt, Blaszczykowski, Rexhbecaj Tore: Schiedsrichter: Daniel Siebert

19.45 Uhr: Es wird spannend! tz.de* hat bereits zusammengefasst, wie Sie die Bundesliga-Relegation zwischen Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg heute live im TV und Live-Stream sehen können.

19.43 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Während Bruno Labbadia seine Wölfe unverändert zum Hinspiel auf den Platz schickt, tauschte Markus Anfang gleich auf mehreren Positionen durch. Mit Aaron Seydel und Marvin Ducksch laufen die Störche mit zwei echten Mittelstürmern auf. Kiel braucht nun mal mindestens zwei Tore.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Relegations-Partie zwischen Holstein Kiel und VfL Wolfsburg. Steigt Kiel auf oder bleibt Wolfsburg drin? Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel scheinen die Wölfe die besseren Chancen zu haben. Alles zum Spiel in unserem Ticker.

Holstein Kiel vs. VfL Wolfsburg: Vorbericht zum Rückspiel der Relegation

Kiel - Dürfen die Kieler in ihrem Stadion spielen oder nicht? Weichen die Störche in das Volksparkstadion in Hamburg aus? Oder sogar ans Millerntor vom FC St. Pauli? Ist der Aufstieg ohne Berechtigung im eigenen Stadion spielen zu dürfen überhaupt möglich? Lange wurde über die Stadion-Situation in der Hafenstadt gesprochen. Dann folgte endlich die Entscheidung zugunsten der Kieler: Bei einem möglichen Aufstieg dürfte der aktuelle Zweitligist doch im Holstein-Stadion seine Heimspiele austragen.

Das Holstein-Stadion hat 13.400 Plätze und zählt zu den zwanzig ältesten Spielstätten in Deutschland. In der Vergangenheit wurde das Stadion schon oft umgebaut. Als Holstein das letzte Mal in der Relegation daheim spielte, war der Gast der TSV 1860 München und es ging um den Aufstieg in die 2. Liga. Im Rückspiel mussten sich die Schleswig-Holsteiner mit 1:2 in der Allianz Arena geschlagen geben. Und genau in diese Allianz Arena wollen die Kieler wieder - doch dann soll es gegen den FC Bayern gehen.

