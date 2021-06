HSV: Ulreich zum FC Bayern – darum sorgt sein Wechsel für Fragezeichen

Rückkehr nach München

Sein HSV-Vertrag ist schon lange aufgelöst. Dass er in der neuen Saison woanders spielt, ist lange klar. Jetzt ist klar: Sven Ulreich geht zum FC Bayern. Warum?

Hamburg/München – Dass seine Zukunft nicht mehr in Hamburg und beim Hamburger SV liegt, hat Sven Ulreich bereits früh klargemacht. Die Saison 2020/2021 war noch nicht lange beendet, da teilte der Torhüter den HSV-Verantwortlichen mit, dass er in der nächsten Spielzeit nicht mehr für den HSV zwischen den Pfosten stehen will*. Die Reaktion darauf: Der HSV und Sven Ulreich haben den eigentlich noch laufenden Vertrag miteinander in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Kurz danach begannen die Spekulationen: Wo zieht es Sven Ulreich hin? Von einem Wechsel ins Ausland war die Rede*, ebenso schnell tauchte das Gerücht auf, dass Ulreich zum FC Bayern München zurückgeht. Von dort aus war er vor rund acht Monaten erst in die Hansestadt gewechselt. Inzwischen ist klar, dass der 32-jährige Torwart exakt diesen Weg einschlagen wird. Dass Ulreich den Weg zurück in die bayerische Landeshauptstadt antritt, stößt in Hamburg auf wenig Verständnis und löst Fragezeichen aus*, wie 24hamburg.de berichtet. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.