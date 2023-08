Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus: Häme aus Südkorea

Von: Alexander Kaindl

Deutschland ist bei der Frauen-WM ausgeschieden. Die internationale Presse reagiert überrascht – in Südkorea ist die Häme groß.

Brisbane – Aus der Traum! Deutschlands Frauen-Fußballnationalmannschaft ist bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Die DFB-Elf kam gegen Südkorea nur zu einem 1:1, gleichzeitig besiegte Marokko Kolumbien. So wurde die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur Dritter in der Gruppe H.

Deutschland - Südkorea 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Cho (6.), 1:1 Popp (42.) Tabelle Gruppe H: 1. Kolumbien 6, 2. Marokko 6, 3. Deutschland 4, 4. Südkorea 1

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus: „Der deutsche Fußball ist nur noch ein Scheinriese“

Das Projekt Down Under ist somit frühzeitig beendet. Und der deutsche Fußball hat wieder einmal einen Tiefschlag erlitten – das Frauen-Aus besiegelt den traurigen WM-Hattrick samt Asien-Trauma. Voss-Tecklenburg stellt sich aktuell der Kritik, mit Sicherheit wird es auch zu ihrer Zukunft beim DFB weitere Diskussionen geben. Schließlich hatte Südkoreas Trainer Colin Bell ihre Mannschaft komplett entschlüsselt.

In Deutschland war und ist die Bestürzung über das frühe Ausscheiden groß. Nach den blamablen Auftritten der DFB-Männer in der jüngeren Vergangenheit hatte man nicht nur auf Verbandsseite gehofft, dass die Frauen eine neue Fußball-Euphorie im Land entfachen. Dieser Plan ist gescheitert. Die internationale Presse reagiert ebenfalls extrem überrascht auf den Gruppen-Knockout von Brisbane. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Australien

The Australian: „WM-Schocker: Das dritte Kraftpaket ist vorzeitig raus. Erst waren es Italien und Brasilien, jetzt ist Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft der Überraschungen ausgeschieden.“

The Sydney Morning Herald: „Der zweimalige Titelträger ist bei der Frauen-WM ausgeschieden und hat damit einen der größten Schocks in der Geschichte des Turniers erlebt. (...) Die Weltmeister von 2003 und 2007 haben sich das selbst zuzuschreiben.“

The Daily Telegraph: „Das WM-Ausscheiden spiegelt die Schwierigkeiten der einst so starken Männer-Nationalmannschaft wider. Bei den letzten beiden Turnieren schied der viermalige Weltmeister bereits in der Gruppenphase aus, was ernsthafte Fragen zu systemischen Problemen im deutschen Fußball aufwirft.“

Deutschlands Fußball-Frauen sind nach dem frühen WM-Aus fassungslos. © AAP / Imago

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Frankreich

L‘Equipe: „Ein Fiasko, das das Land betrübt. (...) Der berühmte Ausspruch des englischen Ex-Stürmers Gary Lineker: ‚Fußball ist ein einfacher Sport: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnt Deutschland‘, scheint mittlerweile veraltet zu sein.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: England

The Sun: „AUF WIEDERSEHEN (in deutscher Sprache). Deutschland ist bei der Frauen-WM ausgeschieden und hat damit den bisher größten Schock des Turniers erlitten.“

BBC: „Das ist ein Gefühl, an das Deutschland nicht gewöhnt ist. Es ist ein großer Rückschlag zwölf Monate nach der Niederlage gegen England im Finale der EURO 2022. (...) Das Ausscheiden in der Gruppenphase eines großen Turniers ist immer ein Schock - aber dass sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft innerhalb von neun Monaten nicht weiterkommen, ist unvorstellbar.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Kolumbien

El Pais: „Die Deutschen scheiden durch die Hintertür aus. Es besteht kein Zweifel, dass die Konkurrenz bei dieser WM sehr groß ist. Die Kluft zwischen den Großen und Kleinen hat sich erheblich verringert. Alles ist möglich, aber die USA sind die Hauptanwärter auf den Titel.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Schweiz

Blick: „WM-Blamage - die Deutschen sind raus.“

Neue Zürcher Zeitung: „Die deutsche Fußball-Krise ist perfekt.“

Tagesanzeiger: „Der deutsche Fußball ist nur noch ein Scheinriese.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Spanien

Marca: „Ohne Worte. Eine große Enttäuschung. (...) Die deutsche Mannschaft begann mit einem 6:0-Sieg gegen Debütant Marokko und versetzte mit ihrer Spielstärke alle teilnehmenden Mannschaften in Angst und Schrecken. Niemand konnte ahnen, was als nächstes passieren würde. Deutschland, Brasilien und Kanada fahren nach Hause, ohne sich zu qualifizieren. Man hatte viel mehr von ihnen erwartet, aber weder Größe noch Titel gewinnen Spiele.“

AS: „Desaster des zweimaligen Champions. Deutschland ist rausgeflogen! (...) Die großen Enttäuschungen der Gruppenphase waren der zweimalige Weltmeister Deutschland (...) und der Copa-America-Sieger Brasilien, der ebenfalls früher als erwartet ausschied.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus bei der Frauen-WM: Südkorea

Chosun Ilbo: „Obwohl sowohl Korea als auch Deutschland gleichzeitig in der Gruppenphase ausschieden, lächelte Korea. (...) Strahlend, als hätte es gewonnen, und Deutschland, das nie am Achtelfinale gezweifelt hatte, vergoss Tränen.“

JoongAng Ilbo: „Was heißt Deja-vu auf Deutsch?“ (in Anlehnung an die Männer-WM 2018, als Südkorea die DFB-Auswahl ebenfalls im letzten Gruppenspiel aus dem Turnier warf)