Iran - USA im Live-Ticker: Wird Spielern mit Folter der Familien gedroht? Aufsehen erregender Bericht

Von: Patrick Mayer

Im Fokus: Die Spieler des Iran bei der WM 2022 in Katar. © IMAGO/Sebastian Frej

Das Spiel zwischen Iran und USA steht bei der WM 2022 wegen der politischen Dimension besonders im Fokus. Ein Bericht heizt die Brisanz in Katar an. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

WM 2022: Iran - USA -:- (-:-), heute, 20 Uhr, MEZ

Wenn sie in Katar die Hymne nicht singen: Spielern des Iran wird angeblich mit „Folter“ der Familien gedroht.

Aufstellung Iran: - Aufstellung USA: - Tore: -

Update vom 29. November, 18.30 Uhr: „Respect for Iranian Woman!“ Mit dieser Aufschrift auf seinem T-Shirt sorgte ein Regenbogen-Flitzer im Spiel Portugal gegen Uruguay bei der WM in Katar für Aufsehen.

„Respekt für iranische Frauen“, forderte er also. In dem Land mit seinen rund 85 Millionen Menschen gehen seit Wochen Frauen auf die Straßen, um für ihre Rechte und gegen Diskriminierung durch den Staatsapparat einzustehen. Auch deshalb steht die iranische Nationalmannschaft heute Abend im Emirat besonders im Fokus. Wohl auch durch die sogenannten Revolutionsgarden, die politischen Protest selbst im Ausland unterbinden.

Iran - USA im Live-Ticker: Polarisierendes WM-Match in Katar

Erstmeldung vom 29. November: München/Doha - Wohl in keinem anderen Duell der WM 2022 steckt so viel politische Brisanz wie in der Partie zwischen Iran und den USA an diesem Dienstagabend (20 Uhr, MEZ) im al-Thumama-Stadion in Doha. In der islamischen Republik am Persischen Golf gehen staatliche Behörden seit Wochen harsch gegen Protestierende vor, die nach dem Tod der Studentin Mahsa Amini zu Tausenden auf die Straßen gehen.

Zuvor (und unabhängig davon) hatten die Vereinigten Staaten Iran weltpolitisch unter Druck gesetzt und unter anderem vor der Entwicklung einer eigenen Atombombe gewarnt. Markant: WM-Gastgeber Katar ist unlängst von US-Präsident Joe Biden zum wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten ernannt worden. „Katar ist ein guter Freund“, erklärte der 80-jährige Regierungschef aus Washington.

Iran - USA im Live-Ticker: Politische Brisanz bei WM 2022 in Katar

Knapp 30 Kilometer von Doha entfernt liegt der US-Stützpunkt Al Udeid. Zwischen 10.000 und 13.000 US-Soldaten sollen dort nach offiziellen Angaben stationiert sein, laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) so viele wie nirgendwo anders im Nahen Osten. Iran gilt zwar als Vermittler zwischen Katar und den anderen Staaten auf der arabischen Halbinsel. Insbesondere gilt Saudi-Arabien als Risiko für das Emirat. Allerdings beäugen sich Teheran und die USA seit Jahrzehnten geopolitisch mit Argwohn.

Es ist kompliziert. Auch im Vorfeld der Partie gab es Spannungen. Der US-amerikanische Verband verzichtete bei Social Media darauf, das Emblem der Islamischen Republik bei seinen Social-Media-Einträgen zu zeigen. Laut ESPN habe sich der US-Verband zu dem Schritt entschieden, um die „Frauen, die im Iran für Menschenrechte kämpfen“, zu unterstützen.

Iran - USA im Live-Ticker: Tyler Adams entschuldigt sich bei iranischem Reporter

Bei der Pressekonferenz zum Spiel ging wiederum ein iranischer Reporter US-Kapitän Tyler Adams an. Er warf dem früheren Bundesliga-Profi von RB Leipzig vor, er spreche den Name seines Landes falsch aus - und zwar „Airän“.

Anschließend fragte er den Mittelfeldspieler von Leeds United, ob er sich damit wohlfühle, ein Land als Nationalspieler zu vertreten, in dem es so viel Diskriminierung gegen Schwarze gebe.

Im Video: Während Portugal gegen Uruguay - Regenbogen-Protest von „WM-Flitzer“

„Ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen - offensichtlich mit einer afroamerikanischen Herkunft - und habe dadurch verschiedene Kulturen kennenlernen können“, meinte der 23-Jährige daraufhin: „Ich habe also schon früh verschiedene Kulturen kennengelernt, und es fiel mir sehr leicht, mich in verschiedenen Kulturen zurechtzufinden. Nicht jeder hat diese Leichtigkeit und die Fähigkeit, das zu tun. Ich denke, dass Bildung dabei super wichtig ist. Sie haben mich schließlich soeben auch weitergebildet, indem Sie mich auf die falsche Aussprache Ihres Landes aufmerksam gemacht haben.“

Wenn sie in Katar Hymne nicht singen: Wird Spielern des Iran mit „Folter“ der Familien gedroht?

Damit nicht genug der polarisierenden Meldungen. Denn: Wie der US-amerikanische Sender CNN berichtet, werden die iranischen Spieler im Umfeld der Weltmeisterschaft (Spielplan der WM 2022) angeblich von ihrer eigenen Regierung bedroht.

Demnach wurden die Spieler zu einem Treffen mit der iranischen Revolutionsgarde vorgeladen, nachdem sie sich im ersten Spiel im stillen Protest geweigert hatten, vor Millionen-Live-Publikum die Hymne mitzusingen. Bei dem Treffen sei den Spielern laut dem Bericht angedroht worden, dass ihren Familien zu Hause „Folter und Gewalt“ drohe, sollten sie erneut die Hymne nicht mitsingen. Oder auf eine andere Art und Weise politischen Protest ausdrücken.

Iran gegen die USA - verfolgen Sie die Partie heute Abend ab 20 Uhr (MEZ) hier im Live-Ticker. (pm)