Italien-Torwart Donnarumma legt sich nach Blamage gegen Deutschland mit TV-Reporterin an

Von: Alexander Kaindl

Gianluigi Donnarumma musste nach der 2:5-Pleite Italiens gegen Deutschland Fragen im Live-Interview beantworten. Dabei war er sichtlich genervt.

Mönchengladbach - Geht doch! Deutschland kann noch gewinnen. Nach vier Unentschieden in Folge feierte die Mannschaft von Neu-Bundestrainer Hansi Flick endlich wieder einen Sieg. In der Nations League gab es einen beeindruckenden 5:2-Erfolg gegen Italien.

Zwischenzeitlich lag Deutschland 5:0 vorne, aus Sicht der Gäste musste man Angst vor einem historischen Debakel haben. Das war es aber ohnehin schon. Erstmals seit 1957 kassierten die Azzurri wieder fünf Gegentore. Damals, vor 65 Jahren, verlor man 1:6 gegen Jugoslawien.

Italien schaffte mit zwei späten Toren immerhin noch Ergebniskosmetik, trotzdem sind die stolzen Europameister nun natürlich in ihrer Ehre gekränkt. Erst die verpasste WM-Quali, jetzt die Blamage bei einem der großen Rivalen. Torhüter Gianluigi Donnarumma musste sich dann auch noch lästige Fragen einer TV-Reporterin anhören.

Italien-Torhüter Gianluigi Donnarumma legt sich mit TV-Reporterin an

Zunächst war er am Mikrofon von Rai-Journalistin Tiziana Alla noch gefasst. Donnarumma erinnerte daran, dass die Squadra Azzurra im fünften Spiel innerhalb von zwei Wochen sichtbar müde gewesen sei. „Aber wir wollen keine Ausreden suchen. Es tut uns Leid für die Fans, dass sie das sehen mussten. So geht das nicht“, sagte er.

Als Alla ihn dann darauf ansprach, dass er auch eben jenes 5:0 von Werner verschuldete und er zuletzt häufiger unsicher war, fuhr Donnarumma prompt dazwischen: „Wann ist mir das passiert? Wer polemisch sein will, der soll polemisch sein“, blaffte der Torwart. „Es gibt nicht einen Schuldigen, sondern nur das Team. Wenn du mir die Schuld geben willst für den Fehler, dann mach das, kein Problem.“ Letztlich schloss der 23-Jährige mit genervtem Blick: „Ich denke, dass ihr alle wegen dieser Fehler etwas konstruieren wollt. Nun gut. Ich bin der Kapitän, ich übernehme die Schuld, ich übernehme die Verantwortung.“

Gianluigi Donnarumma: Bisherige Karriere von Rekorden gespickt

Donnarumma galt einst als neuer Torwart-Gott, wurde schon zum neuen Gianluigi Buffon erhoben. Mit 16 Jahren und acht Monaten hütete er zum ersten Mal den Kasten des AC Mailand, wurde damit zum jüngsten Keeper, der jemals in der Serie A in einer Startelf stand. Fortan etablierte er sich als neue Nummer eins, als 17-Jähriger folgte das Debüt in der italienischen Nationalmannschaft.

Natürlich war auch das eine neue Bestmarke, Donnarumma war damit sogar der jüngste Spieler seit 105 Jahren bei den Azzurri. 2021 folgte dann die Europameisterschaft mit Italien, auf dem Weg zum Titel knackte der Torhüter einen fast 40 Jahre alten Italien-Rekord und blieb insgesamt 1168 Minuten am Stück ohne Gegentor.

Gianluigi Donnarumma: Bei Paris Saint-Germain hat er Konkurrenz

Im Sommer 2021 wechselte Donnarumma dann zu Paris Saint-Germain, wo er fortan aber nicht mehr der unangefochtene Stammtorhüter war. Der mittlerweile 23-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 von 50 möglichen Pflichtspielen für Paris, musste sich den Arbeitsplatz mit Keylor Navas teilen, der die restlichen Partien zwischen den Pfosten stand. Und jetzt? Muss das einstige Wunderkind gegen Deutschland fünf Mal hinter sich greifen und steht medial unter Druck (Pressestimmen zum Debakel gegen die DFB-Elf). Hinzu kommt, dass man in Italien nach der verpassten WM-Qualifikation ohnehin hart mit der Squadra Azzurra ins Gericht geht. Gut für Donnarumma, dass nach einer anstrengenden Saison nun erstmal Urlaub ansteht.

