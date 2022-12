Japan gegen Kroatien heute live: Bundesliga-Star verpasst wohl WM-Achtelfinale

Von: Florian Schimak

Japan kämpft gegen Kroatien um den Einzug ins Viertelfinale der WM 2022. Setzen die Asiaten ihren Minimalismus-Fußball fort? Das Achtelfinale im Live-Ticker.

Update vom 5. Dezember, 15 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Wie befürchtet, fällt bei Kroatien Borna Sosa aus. Für ihn verteidigt Barisic hinten links. Mit Gvardiol und Kramaric stehen aber dennoch zwei Deutschland-Legionäre auf dem Platz. Bei Japan stehen vier Bundesliga-Stars in der Startelf.

Japan - Kroatien -:- (-:-)

Japan: Gonda - Taniguchi, Yoshida, Tomiyasu - J. Ito, Morita, W. Endo, Nagatomo - Doan, Kamada - Maeda Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic - Kramaric, B. Petkovic, Perisic Tore: -

Update vom 5. Dezember, 14.30 Uhr: In wenigen Minuten dürften die offiziellen Aufstellungen von Kroatien und Japan reinflattern. Wir sind gespannt, wie die Teams auflaufen werden. Ein steht fest, es dürfte gehörig Bundesliga-Präsenz vorhanden sein.

Erstmeldung vom 5. Dezember, 13.15 Uhr: München/Al-Wakrah - Es ist angerichtet! Am Montag um 16 Uhr (MEZ) treffen Japan und Kroatien bei der WM 2022 im Achtelfinale aufeinander. Im Al-Janoub Stadium wird‘s für die Fans der deutschen Nationalmannschaft ein trauriges Spiel, denn anstatt den Asiaten hätte auch das DFB-Team zu dieser Zeit spielen können (WM 2022 live im TV).

Japan gegen Kroatien heute live: Welcher Minimalismus-Fußball setzt sich durch?

Doch Manuel Neuer & Co. sind – wie schon bei der WM 2018 – in der Vorrunde gescheitert. Unter anderem, weil die Auftaktpartie gegen eben jene Japaner mit 1:2 (1:0) verloren wurde. Mit minimalistischem Fußball sicherte sich das Team von Hajime Moriyasu durchaus überraschend den ersten Platz in d er Gruppe E – sogar noch vor Spanien.

Vize-Weltmeister Kroatien will nach der durchwachsenen Gruppenphase nun in der K.-o.-Runde ein Zeichen setzen. Eine Niederlage wäre wohl gleichbedeutend mit dem Nationalmannschafts-Aus von Superstar Luka Modric. Vor dem Achtelfinale gegen Japan zittert die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic um den Einsatz von Borna Sosa.

Japan gegen Kroatien im Live-Ticker: Borna Sosa (l.) droht im Achtelfinale auszufallen. © IMAGO / Pro Shots

Japan gegen Kroatien heute im Live-Ticker: Bundesliga-Star droht auszufallen

Der Linksverteidiger des VfB Stuttgart konnte am Sonntag wegen eines Infekts nicht am Abschlusstraining der Kroaten teilnehmen. Sosa hatte sich bereits am Samstag erschöpft gefühlt und Fieber bekommen.

„Wir werden ganz sicher kein Risiko eingehen“, hatte Nationaltrainer Dalic am Sonntag vor dem Abschlusstraining gesagt und einen Einsatz Sosas von dessen Teilnahme an der Einheit abhängig gemacht. „Wir werden nur mit Spielern antreten, die hundertprozentig fit sind“, hatte Dalic weiter gesagt. Sosa soll laut Medienberichten auch mit negativem Befund auf das Coronavirus getestet worden sein. (smk/dpa)