Joachim Löw: Deutschlands ehemaliger Bundestrainer - Was macht er heute?

Teilen

Ex-Bundestrainer Joachim Löw © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Seit Sommer 2021 ist Joachim Löw nicht mehr als Trainer der DFB-Auswahl tätig. Alle Infos über seinen Lebenslauf, sein Engagement und seinen Nachfolger.

Schönau – Joachim Löw kam am 3. Februar 1960 als erster Sohn von Hans und Hildegard Löw zur Welt. Sein Vater, ein selbstständiger Ofenbauer, ließ seinen vier Söhnen viel Freiraum bei der Gestaltung ihrer Zukunft. Sportliche Aspekte standen bei fast allen Kindern im Mittelpunkt des Interesses, doch war das Talent bei Joachim Löw am deutlichsten ausgeprägt. Nach abgeschlossener schulischer Laufbahn und einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann schloss sich Löw seinem Heimatclub FC Schönau an. Schon bald erfolgte ein Wechsel zu Eintracht Freiburg, wo Joachim Löw seine Stürmer-Karriere begann.

Bundestrainer Joachim Löw: Aktuelles über den Ex-Coach

Sucht man nach aktuellen Infos über den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw, so tut sich ein schwarzes Loch auf. Im Nachgang seiner Demission im Juli 2021 hat sich Löw aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er brauche Abstand und sondiere zugleich den Markt im Hinblick auf interessante Angebote, war zu lesen, doch konkretes gibt es nicht zu vermelden. Zuletzt spekulierten diverse Zeitungen über ein Engagement Löws beim türkischen Club Fenerbahçe Istanbul. Zu einem Abschluss kam es nicht. Auch sein Privatleben hält Joachim Löw konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Bundestrainer Joachim Löw: Lebenslauf

Der Lebenslauf des ehemaligen DFB-Trainers Joachim Löw ist sportlich dominiert. Seine professionelle Spielerkarriere begann beim SC Freiburg, den Löw in der Folge mehrmals verließ, um letztlich immer wieder heimzukehren in den Breisgau. Freiburg, zu Löws aktiver Profizeit Zweitligist, profitierte von den Toren des flinken Stürmers, der seinerzeit von der Atmosphäre im heimischen Schwarzwald zehrte. Nach Löws Spielerlaufbahn schloss sich eine Tätigkeit im Trainerbereich an. Dem Ruf des VfB Stuttgart folgend, rückte Löw 1996 vom Co- zum Cheftrainer auf. Im Jahr 1997 gewann Löw mit den Stuttgartern den DFB-Pokal. Nach Beendigung seiner Trainertätigkeit im Schwabenland stand Joachim Löw für weitere Vereine coachend an der Seitenlinie:

Fenerbahçe Istanbul

Karlsruher SC

Adanaspor

FC Tirol Innsbruck

Austria Wien

Ab Sommer 2004 bereicherte Joachim Löw das Trainerteam der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er war zunächst Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann. Als Klinsmanns Vertrag im Sommer 2006 auslief, rückte Joachim Löw zum Cheftrainer der DFB-Auswahl auf. Er sollte das Amt in den kommenden 15 Jahren innehaben. Sein größter Erfolg war der Gewinn des Weltmeistertitels im Jahr 2014. Seine größte Schmach erlebte Löw vier Jahre später: Bei der WM-Endrunde in Russland schied die Nationalelf nach der Vorrunde sang- und klanglos aus.

Bundestrainer Joachim Löw: Sein Nachfolger

Der Nachfolger des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw heißt Hansi Flick. Wie Löw war auch Flick einstmals Co-Trainer und rückte nach erfolgreichem Engagement beim FC Bayern München zum Cheftrainer der Nationalmannschaft auf. Hansi Flick übernahm das Amt am 1. August 2021. Sein Vertrag läuft bis zum Jahr 2024 und umschließt folglich die Fußball-WM in Katar (2022) und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (2024). Hansi Flick hat zwei Co-Trainer installiert: Marcus Sorg und Danny Röhl.

Bundestrainer Joachim Löw: Engagement

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw engagiert sich leidenschaftlich für den fußballerischen Nachwuchs. Löw ist Vizepräsident der Stiftung Jugendfußball. Der Zusammenschluss bringt weltweit Projekte auf den Weg, die es Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten ermöglichen, ihre Talente spielerisch einzubringen und zu fördern. Überdies ist Löw regelmäßig beim Mercedes-Benz Junior Cup zugegen. Es handelt sich um das wichtigste Turnier für Nachwuchsfußballer. Darüber hinaus engagiert sich Joachim Löw für das Kinderhilfswerk Plan International. Er hat zwei Patenkinder in Afrika.