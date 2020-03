Hängt Bundesliga-Star die Schuhe an den Nagel? Überraschender „Nebenjob“ lässt Spekulationen aufkommen

Fußballer sind meist nicht dafür bekannt, sich politisch zu engagieren. Jetzt hat ein Bundesliga-Star das Gegenteil bewiesen - er steht als Bürgermeister zur Wahl.

Joshua Guilavogui (VfL Wolfsburg) kam zuletzt in Rekordzeit von einem Kreuzbandriss zurück.

Jetzt kam heraus, dass der Bundesliga-Star auf einer Kandidatenliste steht.

Eigentlich ist der 29-Jährige mit dem VFL Wolfsburg mitten in der wichtigsten Phase der Saison.

Wolfsburg - Dass Profifußballer politisch aktiv sind, gehört eher nicht zu den alltäglichsten Dingen im Fußball-Geschäft. Jetzt hat sich VfL-Wolfsburg-Kapitän Joshua Guilavogui ein großes Projekt ausgesucht. Er unterstützt einen Bürgermeisterkandidaten, unter anderem durch seinen Auftritt auf Social Media-Kanälen.

Bundesliga-Star auf Bürgermeister-Liste: Kapitän engagiert sich politisch

Wie sportbuzzer.de berichtet, engagiert sich Guilavogui in seiner französischen Heimatstadt: Für die am 15. und 22. in Frankreich stattfinden Kommunalwahlen steht der Bundesliga-Star auf der Liste des amtierenden Bürgermeisters von Toulon, Hubert Falco (72), Mitglied der liberal-konservativen „Republicains“, der seit 2011 im Amt ist.

VFL-Wolfsburg-Kapitän auf Wahlliste: Star unterstürzt Bürgermeisterkandidaten

Wie das Portal weiter schreibt, unterstützt Guilavogui den Franzosen über seine Social Media-Kanäle. Weiter heißt es, dass er in den vergangen Tagen von vielen Freunden und seiner Familie gefragt worden sei, ob er in die Politik wechseln wolle. Demnach hat der VfL-Kapitän das aber nicht vor. Vielmehr hat die Platzierung auf der Bürgermeister-Liste wohl ideelle Gründe.

„Er hat mich gefragt, ob ich Teil seiner Mannschaft sein möchte." Guilavogui sagte zu, "weil er für die Leute in dieser Stadt sehr viel getan hat.“ Nach der Wahl soll der Kontakt bestehen bleiben. „Wenn ich daheim im Urlaub bin, werde ich mich mit ihm treffen, wir gehen vielleicht mal essen. Oder aber ich begleite ihn zu einem Termin. Ich möchte diesen Mann unterstützen,“ so Guilavogui gegenüber sportbuzzer.de.

Bundesliga-Star als Bürgermeister? Guilavogui erklärt Kandidatur auf Bürgermeister-Liste

Es ist also nicht davon auszugehen, dass der Bundesliga-Star künftig den Fußball mit Politik tauscht. Der Star hatte sich erst vergangene Saison einen Kreuzbandriss zugezogen, war aber in Rekordzeit (100 Tage später) wieder zurückgekehrt. Mit dem VFL kämpft der Franzose derzeit um die internationalen Plätze - auch in der Europa League sind die Niedersachsen noch vertreten.

