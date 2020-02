Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück, kuriose Preetz-Reaktion - nächster Hammer folgt

Hammer bei Hertha BSC: Trainer Jürgen Klinsmann ist nach nur zehn Wochen zurückgetreten. Er kritisierte Michael Preetz heftig. Der reagierte wiederum überraschend.

Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer von Bundesligist Hertha BSC .

ist nicht mehr Trainer von Bundesligist . Das gab der 55-Jährige per Facebook bekannt.

Dabei übte er heftige Kritik an der Chefetage, Geschäftsführer Michael Preetz reagierte überraschend.

Update vom 11. Februar, 12.29 Uhr: Hertha BSC steht plötzlich ohne Jürgen Klinsmann da. Der Trainer verkündete seinen Rücktritt. Die Bombe platzte am Dienstagvormittag - doch damit ist es noch längst nicht getan. Der nächste Hammer: Klinsmann wollte, so berichtet es Sky Sport News HD am Dienstagmittag, über den Sommer hinaus Trainer bleiben.

Dafür soll er mehr Macht und ein deutlich höheres Gehalt gefordert haben. Dem wollte die Hertha aber nicht nachkommen, wie es vom TV-Sender weiter heißt. Allerdings soll Klinsmann als Aufsichtsratsmitglied weiter im Verein bleiben.

Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück - Boss Michael Preetz zuletzt informiert?

Update vom 11. Februar, 12.18 Uhr: Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Der Berlin-Hammer machte am Dienstagvormittag die Runde, kurios: Die Reaktion von Geschäftsführer Michael Preetz. Ihn habe die „Entwicklung am Morgen überrascht“.

Nach Informationen der Bild war Preetz das letzte Glied in der Informations-Kette. Klinsmann soll nach seinem Entschluss zunächst seinen Trainerstab und die Betreuer informiert haben, dann folgten die Spieler und zuletzt schließlich Michael Preetz, ehe der einstige Bundestrainer an die Öffentlichkeit ging.

Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück - Boss Preetz mit kurioser Reaktion

Update vom 11. Februar, 11.20 Uhr: Chaos bei Hertha BSC! Jürgen Klinsmann ist von seinem Amt als Trainer zurückgetreten. Nun hat sich der Bundesliga-Vierzehnte mit einer offiziellen Stellungnahme gemeldet. Und die hat es in sich.

Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten. https://t.co/JuglrTz81u #hahohe pic.twitter.com/LFBRqJ5dm9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 11, 2020

Auf der Homepage wird Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz wie folgt zitiert: „Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren.“

Zusammengefasst also: Der Trainer verkündet über Facebook, was an sich schon mehr als ungewöhnlich ist, seinen Rücktritt - und sein Arbeitgeber hatte am Vormittag davon noch keine Ahnung? Zunächst werden der bisherige Assistent Alexander Nouri und das übrige Trainerteam die Mannschaft übernehmen. In der Bundesliga* geht es am Samstag beim SC Paderborn weiter.

Jürgen Klinsmann: Hertha-Trainer tritt zurück - heftige Kritik an den Bossen

Erstmeldung vom 11. Februar, 10.22 Uhr: Berlin - Paukenschlag bei Hertha BSC! Jürgen Klinsmann tritt als Trainer des Hauptstadtklubs zurück. Das gab der 55-Jährige über seinen Facebook-Kanal bekannt.

Dabei wurde er richtig deutlich, als er über den Klassenerhalt sprach: „Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente.“

Seien diese nicht garantiert, könne Klinsmann sein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und so seiner Verantwortung auch nicht gerecht werden.

Klare Worte also gegen die Mannschaft und wohl auch gegen Geschäftsführer Michael Preetz. Weiter erklärte Klinsmann, dass er nach langer Überlegung zum Schluss gekommen sei, sein „Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen“. Er wollte sich wieder auf seine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied konzentrieren.

Jüngst hatte Klinsmann seiner Mannschaft zwei Tage frei gegeben - ein Umstand, der nun natürlich unter einem vollkommen anderen Licht steht. Es sei wichtig, dass die Spieler „sich nicht nur ausruhen, sondern auch den Kopf mal abschalten“, betonte der Coach der Berliner am Montag in einem Chat mit Fans, „dass sie sich die Zeit mit Familie oder Freundin nehmen und dann frisch zum Training zurückkommen“.

Jürgen Klinsmann: Hertha-Trainer tritt zurück - wer wird sein Nachfolger?

Der Vierzehnte startet am Dienstag die Vorbereitung auf die Partie beim Schlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr). Aber ohne Jürgen Klinsmann, der sich wie einst beim FC Bayern München* in die Liste der ehemaligen Trainer* einträgt.

Zuletzt hatte ein Rasismus-Eklat die Herthaner beschäftigt. Jordan Torunarigha wurde auf Schalke beschimpft. Bei den Spielern soll Klinsmann nicht den besten Stand gehabt haben - außerdem gab es in den vergangenen Wochen auch noch Wirbel um seine Trainer-Lizenz.

