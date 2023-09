Nagelsmann als Flick-Nachfolger? FC Bayern könnte dabei entscheidende Rolle spielen

Von: Florian Schimak

Teilen

Der deutsche Fußball liegt nach dem 1:4-Debakel gegen Japan am Boden. Hansi Flick als Bundestrainer steht vor dem Aus. Wird Julian Nagelsmann der Nachfolger?

München – Mit dem 1:4-Debakel gegen Japan hat das DFB-Team am Samstagabend in Wolfsburg dafür gesorgt, dass in Deutschland neun Monate vor der EM 2024 im eigenen Land eine Bundestrainer-Debatte entstanden ist.

Zwar gab sich Hansi Flick nach dem Spiel kämpferisch, doch ist der 58-Jährige nach den Auftritten zuletzt noch der Richtige? „Ich glaube es, aber ich kann nicht absehen, was noch kommt“, sagte Flick am Samstagabend nach der Partie bei RTL dazu: „Wir und das Trainerteam versuchen alles. Ich finde, wir machen das gut. Ich bin der richtige Trainer.“

Julian Nagelsmann Geburtsdatum: 23. Juli 1987 (36 Jahre) Bisherige Vereine: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Bevorzugtes Spielsystem: 4-2-3-1 Bisherige Titel: 1x Deutscher Meister, 2x Deutscher Supercup

Hansi Flick als Bundestrainer vor dem Aus? Matthäus nennt zwei verfügbare Nachfolger

Es spricht sehr wenig dafür, dass Flick noch lange im Amt bleiben wird. Womöglich sitzt er schon am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich nicht mehr auf der Trainerbank. „Wir sollten uns erstmal sammeln“, sagte ein sichtlich geschockter Rudi Völler: „Danach sollten wir erstmal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht.“

Die Frage nach den möglichen Nachfolgekandidaten wurde natürlich umgehend gestellt. Bereits unter der Woche fielen die Namen Julian Nagelsmann und Oliver Glasner. „Das sind zwei Trainer, die frei wären“, sagte Lothar Matthäus bei RTL: „Aber wollen die das auch?“

Julian Nagelsmann (r.) beim Handshake mit Rudi Völler, dem DFB-Sportdirektor. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Julian Nagelsmann als Flick-Nachfolger? FC Bayern könnte dabei entscheidende Rolle spielen

Darüber hinaus wäre vor allem Nagelsmann eine Kostenfrage für den DFB. Denn der 36-Jährige steht ja noch beim FC Bayern unter Vertrag, weshalb für ihn eine Ablöse fällig wäre. Ein mögliches Problem für den in letzter Zeit arg klammen Verband. „Würde der FC Bayern dem DFB entgegenkommen?“, fragte Matthäus am Samstagabend rhetorisch.

Noch stellt sich diese Frage nicht. Aber womöglich schon bald. Dann spielt der FC Bayern bei der Bundestrainer-Diskussion eine nicht unerhebliche Rolle. Sollte der DFB tatsächlich wegen Nagelsmann als Flick-Nachfolger anfragen, dürften die Münchner ihrem Ex-Coach vermutlich keine Steine in den Weg legen.

Zumal der Rekordmeister ebenfalls daran interessiert sein dürfte, seinen ehemaligen Übungsleiter vom Gehaltszettel zu bekommen. Trotzdem könnte es eine Frage des Geldes werden, denn die Bayern zahlten für Nagelsmann 2021 bekanntlich 25 Millionen Euro an RB Leipzig, um ihn an die Säbener Straße zu holen.

Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer? DFB müsste Ablöse an FC Bayern zahlen

Insofern dürften es brisante Verhandlungen werden, sollte sich der DFB tatsächlich nach einem Flick-Nachfolger umsehen und sollte dabei die Wahl auf Julian Nagelsmann fallen. Dessen Vertrag an der Isar ist noch bis 2026 datiert. Oliver Glasner wäre dahingehend die günstigere Alternative, denn der steht tatsächlich bei keinem Verein mehr unter Vertrag.

Allerdings wäre es ein weiteres Armutszeugnis für den DFB, sollte das Amt des Bundestrainers neun Monate vor einem kontinentalen Groß-Turnier im eigenen Land durch irgendwelche Sparmaßnahmen entschieden werden. Falls sich die Frage nach einem Nachfolger für Hansi Flick überhaupt stellt. (smk)