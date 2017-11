Ohne Weltmeister-Duo: Juventus Turin ringt Aufsteiger Benevento nieder

Juventus Turin hat in der Serie A gegen Aufsteiger Benevento gerade noch eine Blamage verhindert. Das deutsche Duo ist beim Erfolg von Italiens Rekordmeister nur Zuschauer.

Turin - Nach einem Rückstand in der ersten Hälfte hat Italiens Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A daheim noch einen 2:1 (0:1)-Pflichtsieg über Schlusslicht Benevento gefeiert. Nach dem Sieg kletterte Juve mit 31 Zählern auf Platz zwei und liegt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Neapel. Der SSC spielte gegen Chievo Verona 0:0. Benevento ging bereits nach 19 Minuten durch Amato Ciciretti in Führung. Gonzalo Higuaín (57. Minute) und Juan Cuadrado (65.) sorgten in der zweiten Halbzeit noch für die Wende zu Gunsten von Juventus.

Der deutsche Nationalspieler Benedikt Höwedes kam nach wochenlanger Verletzungspause bei der Partie am Sonntag noch nicht zum Zug und muss weiter auf sein Debüt warten. Juve-Coach Massimiliano Allegri hatte Höwedes erstmals in den Kader berufen und einen Kurzeinsatz in Aussicht gestellt. Der 29-Jährige hat seit seinem Wechsel nach Italien weder in der Serie A noch in der Champions League gespielt. Auch Weltmeister Sami Khedira saß im Juventus Stadion auf der Bank.

dpa