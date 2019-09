„Geisteskrank!“: Drittliga-Profi schildert Investoren-Ausraster - drastische WhatsApp sickert durch

Beim KFC Uerdingen liegen offenbar die Nerven blank. Der Ausraster von Investor Mikhail Ponomarev wurde von Spieler Manuel Konrad offenbar imitiert.

München - Eigentlich war das Ziel des KFC Uerdingen vor der Saison klar: Nichts anderes als der Aufstieg zählt. Die Truppe aus Krefeld verfügt über einige Kicker, die durchaus in anderen Sphären spielen könnten - oder das zumindest früher konnten. Von Weltmeister Kevin Großkreutz über Ex-Bayern-Spieler Jan Kirchhoff bis zum einstigen Bundesliga-Goalgetter Assani Lukimya.

Allerdings scheint sich einmal mehr zu beweisen, dass Geld keine Tore schießt. Nach schwachem Saisonstart lag Uerdingen vor dem 10. Spieltag auf Rang 17 der Drittligatabelle, einem Abstiegsplatz also. Am meisten wurmt das offenbar denjenigen, dessen Geld die Tore finanzieren soll: Investor Mikhail Ponomarev.

KFC Uerdingen und Investor Ponomarev: Manuel Konrad bestätigt Echtheit des Leaks

Er hat sich nach der KFC-Niederlage gegen Waldhof Mannheim offenbar einen furchteinflößenden Ausbruch in der Spielerkabine geleistet. Ans Licht gekommen ist das durch eine nach außen durchgesickerte WhatsApp-Nachricht des Mittelfeldspieler Manuel Konrad.

Direkt ängstlich klang der frühere Zweitligaprofi (SC Freiburg, FSV Frankfurt, Dynamo Dresden) allerdings nicht - er imitierte Ponomarevs russischen Akzent. Und schilderte lachend den erstaunlichen Ausbruch. Am Freitag bestätigte er zudem die Echtheit der Aufnahme.

KFC Uerdingen in der 3. Liga: „Ich habe noch nie so ein Monster in der Kabine gesehen“

„Ich schwöre dir, das hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, ich habe noch nie so ein Monster in der Kabine gesehen“, sagt Konrad in der unter anderem Youtube abrufbaren Aufnahme: „Das war geisteskrank. Die Physios haben fast geweint, der ist eskaliert“, berichtet der Fußballer. „Hätte der ein Messer gehabt - gemetzelt hätte der uns.“

„Was passieren mit euch - Idiot blöd!“, äffte Konrad den Investor zudem erheitert nach. Ponomarev habe „Tische durch die Gegend geschlagen“ sowie „mit der Faust in den Kühlschrank rein“. Der wenig später geschasste Coach Heiko Vogel habe sich zudem eine derbe Beleidigung anhören müssen: „Trainer erzählen du mir, was du machen mit Mannschaft - Arschloch!“ Vogel erhielt nach der Pleite gegen Mannheim den Laufpass, wie unter anderem Mannheim24.de berichtete.

3. Liga: Profi des KFC Uerdingen entschuldigt pikante WhatsApp als „überzeichnete Persiflage“

Nach dem Durchsickern der WhatsApp-Sprachnachricht ruderte Konrad zumindest ein wenig zurück. Es habe sich um eine „überzeichnete Persiflage“ gehandelt, sagte er der Rheinischen Post. In ein schlechtes Licht habe er Ponomarev nicht rücken wollen: „Im Gegenteil, ich kann ihn verstehen. Er steckt viel Geld in den Verein und derzeit stehen Investition und Ertrag in einem krassen Missverhältnis.

Ob der gebürtige Bayer Konrad nun mit Konsequenzen rechnen muss, ist noch nicht klar. Anzunehmen ist jedoch, dass ihn der russische Investor nicht bevorzugt mit jenem Angebot bedenken wird, dass er laut Konrads Persiflage in der Kabine tätigte: „100.000 mehr im Monat? Kein Problem, ich zahle.“ Ponomarevs einzige Gegenforderung waren dem 31-Jährigen zufolge bessere Leistungen. Doch auch ob die folgen werden - es bleibt zunächst fraglich.

Ponomarev hatte bereits im Mai mit einer verrückten Aktion für Aufsehen gesorgt. Der einzige schwierige Investor in der 3. Liga ist er nicht: Auch der TSV 1860 München kämpft nach wie vor mit seinem schwierigen Verhältnis zu Geldgeber Hasan Ismaik, wie tz.de berichtet. Ein anderer Ex-Klub Konrads befindet sich hingegen gerade im „Höhenflug“ - Vize-Kapitän Dominik Stahl äußerte sich ebenfalls in der tz.

fn/fs