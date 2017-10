Weltmeister Schürrle im Anflug auf den 1. FC Köln?

Der abstiegsbedrohte Bundesliga-Tabellenletzte 1. FC Köln ist angeblich an einem Leihgeschäft von Fußball-Weltmeister Andre Schürrle (26) von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund interessiert.

Köln - Der kicker berichtet am Donnerstag von einer Anfrage der Kölner.

Der von einigen Verletzungen zurückgeworfene Schürrle soll in der Winter-Transferphase vom BVB an den Rhein wechseln, um als Stammspieler beim FC seine Chancen auf die Teilnahme an der WM 2018 in Russland zu erhöhen. Ex-England-Legionär Schürrle, der am Dienstag beim 5:0-Erfolg der Borussia im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg die letzten 16 Minuten spielen durfte und sein Comeback feierte, ist noch bis 2021 an die Borussia gebunden.

Die Kölner, in der Liga noch sieglos und abgeschlagen Letzter, suchen vor allem in der Offensive nach Verstärkung. In neun Spielen gelangen erst drei Bundesligatreffer. Am Mittwoch gewannen die Geißböcke allerdings 3:1 im Erstliga-Pokalduell bei Hertha BSC in Berlin.

sid