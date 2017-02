Klinsmann-Sohn im Kader der US-Junioren für WM-Quali

Chicago - Jonathan Klinsmann, Sohn des früheren Bundestrainers und ehemaligen US-Nationalcoaches Jürgen Klinsmann, steht im Kader der amerikanischen Junioren für die U-20-CONCACAF-Meisterschaft.

Das teilte der US-Fußballverband am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Nachwuchsteam mit Torwart Klinsmann trifft in Costa Rica am 18. Februar auf Panama, drei Tage später auf Haiti und zum Abschluss der Gruppenphase am 24. Februar auf Saint Kitts and Nevis.

Bei dem Turnier des Regionalverbandes für Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik (CONCACAF) geht es um die Qualifikation für die U-20-WM vom 20. Mai bis 11. Juni 2017 in Südkorea. Jürgen Klinsmann war Ende November als Trainer des US-Nationalteams beurlaubt worden.

dpa

