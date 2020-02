Chaos in Berlin: Klinsmann erklärt Hertha-Rücktritt und teilt heftig aus - Jetzt giftet Lothar Matthäus

Hammer bei Hertha BSC: Trainer Jürgen Klinsmann ist nach nur zehn Wochen zurückgetreten. Jetzt sprach er erstmals über seinen überraschenden Rücktritt.

Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer von Bundesligist Hertha BSC .

ist nicht mehr Trainer von Bundesligist . Das gab der 55-Jährige per Facebook bekannt.

Jetzt redete der Ex-Bundestrainer erstmals über seinen Rücktritt.

Update vom 11. Februar, 22.20 Uhr: Nach 76 Tagen im Amt trat Jürgen Klinsm ann am Dienstagvormittag überraschend von seinem Amt als Hertha BSC-Coach zurück. Nun meldet sich ein alter Weggefährte Klinsmanns zu Wort, mit dem er bereits beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft zusammenspielte: Lothar Matthäus.

Matthäus über Klinsmann-Rücktritt: „Jürgen ist ein Machtmensch, der alles oder nichts spielt.“

Dass die beiden Ausnahmespieler ihrer Zeit damals und auch heute nicht viel füreinander übrig haben, ist kein Geheimnis. Jetzt teilte Matthäus gegenüber der Bild erneut gegen Klinsmann aus. „Jürgen ist natürlich jemand, der Machtmensch ist, der dann alles oder nichts spielt. Ich gehe davon aus, dass das entscheidend war“, so der Rekordnationalspieler.

„Ich bin von Jürgen einiges gewohnt – im positiven wie im anderen Sinne. Aber das hat mich natürlich umgehauen. Jürgen ist konsequent, das war er schon immer. Und das hat er jetzt wieder gezeigt“, meinte Matthäus noch am Tag des Rücktritts über seinen damaligen Konkurrenten. Klinsmann sei demnach auch kein Teamplayer, wie Matthäus weiter ausführte. „Jürgen ist, wie viele Mittelstürmer, sehr egoistisch gewesen in seiner Laufbahn. Erst mal ich und dann die Mannschaft und der Klub. An oberster Stelle war immer Jürgen.“

Klinsmann-Rücktritt: Die ewige Feindschaft zwischen Lothar und Klinsi

Die Feindschaft zwischen den beiden Ex-Profis sickerte während ihrer aktiven Karrieren öfter durch. Besonders in Matthäus‘ 1997 erschienenen Biografie „Mein Tagebuch“ waren Klinsmann einige Passagen gewidmet. „Er war und ist clever, feige, egoistisch und vor allem aufs Geld aus“, wurde Matthäus damals zitiert. „Und er war der Wortführer der acht Nationalspieler, als man mich als Bayern-Kapitän killen wollte. Wenn er das heute bestreitet, lügt er wie immer.“ Die Spieler wurden trotz gemeinsamer Triumphe wie dem Gewinn der WM 1990 oder der Europameisterschaft 1996 keine Freunde mehr.

Klinsmann-Rücktritt: Ex-Hertha-Coach wollte mehr Macht - und blitzte beim Verein ab

Update vom 11. Februar, 18.30 Uh r: Nach dem überraschenden Rücktritt von Hertha-Coach Jürgen Klinsmannkommen weitere Details ans Tageslicht. Der 55-Jährige Ex-Bundestrainer sprach nun mit der Bild-Zeitung über seine Entscheidung. Grund für den Wechsel war wohl Klinsmanns Forderung einer Installation seiner Person als Technischer Direktor, womit er bei Hertha abblitzte.

Klinsmann erklärt Rücktritt: „Es war keine spontane Entscheidung“

„Es war keine Spontan-Entscheidung von mir“, so Klinsmann, der bereits länger das Gefühl hatte, dass es wohl nicht mit ihm als Trainer funktionieren würde. Der Ex-Nationalspieler habe sich am Montagabend mit seinem Trainerteam getroffen, „um noch einmal zu prüfen, ob ich auf dem Holzweg bin.“

Um 9:45 informierte er seine Mannschaft, „anschließend bin ich zu Michael Preetz ins Büro, um ihm meine Entscheidung mitzuteilen: ‚So mache ich nicht weiter.‘ Dann habe ich ihm die Hand gedrückt“, erzählte Klinsmann.

Klinsmann erklärt Rücktritt: In Deutschem System „finde ich mich nicht wieder“

Als genauen Grund des Rücktritts nennt Klinsi „verschiedene Denkweisen und vor allem verschiedene Kulturen und Herangehensweisen“ im Verein. „Natürlich geht es auch um die Kompetenzverteilung. Nach meinem Verständnis sollte ein Trainer – nach dem englischen Modell – die gesamte sportliche Verantwortung tragen. Also auch über Transfers. Das gibt der Position wesentlich mehr Power.“

Klinsmann wollte also im Stil eines Premier-League-Trainers mehr Macht und Entscheidungsspielraum und kassierte letzten Endes eine Absage. Schuld daran ist, so Klinsmann, das System im Deutschen Fußball. „Das hat sich in Deutschland mit Sportvorständen und Direktoren anders entwickelt. Da finde ich mich nicht wieder. Es geht viel zu viel Energie verloren für Dinge, die außerhalb des Spielfeldes liegen“, wird der Ex-Torschützenkönig zitiert.

Klinsmann erklärt Rücktritt: „Habe ein Himmelfahrtskommando übernommen“

Auch ein längerfristiges Engagement soll Klinsmann gefordert haben, doch der Verein wimmelte ihn ab. „Ich hatte ja nicht einmal eine schriftliche Vertrags-Vereinbarung für diese Saison“, beschwerte sich Klinsmann, der daraufhin seine Resultate bei den Berlinern (drei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen) verteidigte. „Ich habe ein Himmelfahrtskommando übernommen und habe nur in einem Spiel schlechter abgeschnitten als gehofft. Dem Trainerteam sei es gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und von der Abstiegszone wegzubringen. Hertha BSC steht momentan auf Tabellenplatz 14.

Chaos bei Hertha BSC: Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac sagte bereits ab

Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann wird wohl Co-Trainer Alexander Nouri übernehmen, der bereits bei Werder Bremen Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Der ehemalige FC Bayern-Trainer Niko Kovac war bereits nach der Entlassung von Ante Covic bei der Hertha als Nachfolgekandidat gehandelt worden und stand nach dem Klinsmann-Rücktritt wieder im Fokus. Doch nach Informationen des SID steht der gebürtige Berliner Kovac nicht als Trainer zur Verfügung.

Klinsi-Rücktritt: Investor Windhorst wurde bereits Montag informiert - Hertha-Spieler überrascht

Update vom 11. Februar, 14.58 Uhr: Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer der Berliner Hertha. Das gab er am Dienstagvormittag via Facebook bekannt. Inzwischen werden immer mehr Details zum Rücktritt publik.

Offenbar soll nur Investor Lars Windhorst schon am Montagabend darüber unterrichtet worden sein, dass die Klinsmann-Ära schon wieder beendet ist. Das sagte er der Bild. Gegenüber der Zeitung äußerten sich nun auch einige Spieler.

Marko Grujic meinte beispielsweise: „Wir dachten, Jürgen lädt zu einer Teambesprechung. Auf einmal hat er uns seinen Rücktritt erklärt. Für mich persönlich ist das total schade.“ Teamkollege Per Skjelbred berichtete, dass der Abschied nicht länger als zehn Minuten gedauert habe. Dedryck Boyata fügte an: „Für uns ist das ein großer Schock. Offensichtlich gab es da im Hintergrund einige Probleme. Vielleicht spielen auch private Gründe eine Rolle. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.“ Javairo Dilrosun sprach von einem großen Verlust. „Jetzt herrscht hier natürlich Chaos im Klub.“

Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück, nächster Hammer folgt sofort: Wollt er mehr Geld?

Update vom 11. Februar, 12.29 Uhr: Hertha BSC steht plötzlich ohne Jürgen Klinsmann da. Der Trainer verkündete seinen Rücktritt. Die Bombe platzte am Dienstagvormittag - doch damit ist es noch längst nicht getan. Der nächste Hammer: Klinsmann wollte, so berichtet es Sky Sport News HD am Dienstagmittag, über den Sommer hinaus Trainer bleiben.

Dafür soll er mehr Macht und ein deutlich höheres Gehalt gefordert haben. Dem wollte die Hertha aber nicht nachkommen, wie es vom TV-Sender weiter heißt. Allerdings soll Klinsmann als Aufsichtsratsmitglied weiter im Verein bleiben.

Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück - Boss Michael Preetz zuletzt informiert?

Update vom 11. Februar, 12.18 Uhr: Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Der Berlin-Hammer machte am Dienstagvormittag die Runde, kurios: Die Reaktion von Geschäftsführer Michael Preetz. Ihn habe die „Entwicklung am Morgen überrascht“.

Nach Informationen der Bild war Preetz das letzte Glied in der Informations-Kette. Klinsmann soll nach seinem Entschluss zunächst seinen Trainerstab und die Betreuer informiert haben, dann folgten die Spieler und zuletzt schließlich Michael Preetz, ehe der einstige Bundestrainer an die Öffentlichkeit ging.

Chaos bei Hertha BSC: Trainer Klinsmann tritt zurück - Boss Preetz mit kurioser Reaktion

Update vom 11. Februar, 11.20 Uhr: Chaos bei Hertha BSC! Jürgen Klinsmann ist von seinem Amt als Trainer zurückgetreten. Nun hat sich der Bundesliga-Vierzehnte mit einer offiziellen Stellungnahme gemeldet. Und die hat es in sich.

Auf der Homepage wird Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz wie folgt zitiert: „Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren.“

Zusammengefasst also: Der Trainer verkündet über Facebook, was an sich schon mehr als ungewöhnlich ist, seinen Rücktritt - und sein Arbeitgeber hatte am Vormittag davon noch keine Ahnung? Zunächst werden der bisherige Assistent Alexander Nouri und das übrige Trainerteam die Mannschaft übernehmen. In der Bundesliga* geht es am Samstag beim SC Paderborn weiter.

Jürgen Klinsmann: Hertha-Trainer tritt zurück - heftige Kritik an den Bossen

Erstmeldung vom 11. Februar, 10.22 Uhr: Berlin - Paukenschlag bei Hertha BSC! Jürgen Klinsmann tritt als Trainer des Hauptstadtklubs zurück. Das gab der 55-Jährige über seinen Facebook-Kanal bekannt.

Dabei wurde er richtig deutlich, als er über den Klassenerhalt sprach: „Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente.“

Seien diese nicht garantiert, könne Klinsmann sein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und so seiner Verantwortung auch nicht gerecht werden.

Jürgen Klinsmann tritt als Hertha-Trainer zurück: Er bleibt aber im Aufsichtsrat

Klare Worte also gegen die Mannschaft und wohl auch gegen Geschäftsführer Michael Preetz. Weiter erklärte Klinsmann, dass er nach langer Überlegung zum Schluss gekommen sei, sein „Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen“. Er wollte sich wieder auf seine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied konzentrieren.

Jüngst hatte Klinsmann seiner Mannschaft zwei Tage frei gegeben - ein Umstand, der nun natürlich unter einem vollkommen anderen Licht steht. Es sei wichtig, dass die Spieler „sich nicht nur ausruhen, sondern auch den Kopf mal abschalten“, betonte der Coach der Berliner am Montag in einem Chat mit Fans, „dass sie sich die Zeit mit Familie oder Freundin nehmen und dann frisch zum Training zurückkommen“.

Jürgen Klinsmann: Hertha-Trainer tritt zurück - wer wird sein Nachfolger?

Der Vierzehnte startet am Dienstag die Vorbereitung auf die Partie beim Schlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr). Aber ohne Jürgen Klinsmann, der sich wie einst beim FC Bayern München* in die Liste der ehemaligen Trainer* einträgt.

Zuletzt hatte ein Rasismus-Eklat die Herthaner beschäftigt. Jordan Torunarigha wurde auf Schalke beschimpft. Bei den Spielern soll Klinsmann nicht den besten Stand gehabt haben - außerdem gab es in den vergangenen Wochen auch noch Wirbel um seine Trainer-Lizenz.

