Klopp schwärmt von Götze: „Immer noch Weltklasse-Fußballer“

Liverpool - Gemeinsam feierten Jürgen Klopp und Mario Götze bei Borussia Dortmund große Erfolge. Nun schwärmte der Liverpool-Trainer von seinem ehemaligen Spieler.

Jürgen Klopp rechnet fest mit einem dauerhaften Leistungssprung von Mario Götze bei seinem früheren Club Borussia Dortmund. „Mario hat sich oft in ungünstigen Momenten verletzt und ist insgesamt noch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen“, sagte der Coach des FC Liverpool der „Bild am Sonntag“ über den Fußball-Weltmeister. „Aber in Mario Götze schlummert nach wie vor dieser Weltklasse-Fußballer. Das kann man nicht verlernen, das ist wie Fahrradfahren.“

Götze war im vergangenen Sommer vom FC Bayern München zum BVB zurückgekehrt, konnte die Erwartungen aber noch nicht vollends erfüllen. „Die nächste Herausforderung für Mario wird sein, wieder Konstanz hineinzubekommen“, sagte Klopp. „Ich bin sicher: Das schafft er, da muss sich keiner Sorgen machen.“

Dortmund schaffte diese Saison bislang zwar in der Champions League als Gruppensieger den Sprung ins Achtelfinale, liegt in der Bundesliga jedoch lediglich auf Rang sechs. Dass man damit nicht zufrieden sei, „ist doch völlig normal“, sagte Klopp. „Aber ich weiß, dass die handelnden Personen extrem cool sind und die Sachen richtig einschätzen. Deshalb muss man sich jetzt auch keine großen Sorgen um den Verein machen.“

