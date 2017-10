Bundestrainer Joachim Löw hat sich entschieden, den Stars in der DFB-Auswahl bis zur WM 2018 in Russland Druck zu machen. Es soll nicht wieder der Vorwurf wie rund um die EM kommen, man habe zu sorglos nur vertraute Stärken moderiert.

Bei Pep Guardiola würden sich alle Spekulationen verbieten. Es ist europaweit bekannt, was bei dem Startrainer tagein, tagaus über den Bildschirm flimmert, wenn er den Fernseher einschaltet: Fußball, Fußball, Fußball. Über Guardiolas Freizeitverhalten gibt es im Grunde nur eines zu wissen: Es existiert nicht. Bei Joachim Löw hingegen muss man rätseln, wie sich der Bundestrainer zerstreut. Der Verdacht liegt nahe, dass er sich neulich, inspiriert vom Besuch in Belfast, die DVD von „Titanic“ besorgt hat. Der Luxusdampfer wurde in der nordirischen Stadt gebaut, und als der Bundestrainer nach der WM-Qualifikation die Monate bis zum Turnierstart beleuchtete, bediente er sich eines zentralen Zitats aus dem Hollywood-Streifen: „Jeder Tag zählt.“

Der Bundestrainer hat bereits zum Ausklang der historisch guten Qualifikation (nie reiste eine Nation souveräner zu einer WM) damit angefangen, die Konzentration seiner Spieler hochzuhalten. Bei der EM in Frankreich hatte der WM-Sieg zwei Jahre zuvor die letzten Prozentpunkte gekillt; es fehlte was, und so kam das Aus im Halbfinale. Am Sonntag bekam Löw am Ende der Pressekonferenz von einem Kinderreporter die – so wurde es jedenfalls angekündigt – schwerste Frage des Abends gestellt: Ob er enttäuscht sei, wenn in Russland wieder in der Runde der letzten Vier Schluss sei? „Ja, wäre ich.“

Jeder Tag zählt, so lautet das unerbittliche Credo des Bundestrainers. Die Spieler sollen sich der Verantwortung bewusst sein, 24 Stunden lang, forderte er. Letzte Woche hatte er bereits von einer „übermenschlichen Motivation“ gesprochen, die für die Titelverteidigung nötig sei. Es wird spannend, zu sehen, ob Löw seine Profis mit der Rhetorik überfrachtet – oder sie eben tatsächlich entscheidend anstachelt. Er hat sich jedenfalls dafür entschieden, Druck zu machen. Rund um die EM wurde ihm ein allzu sorgloses Moderieren vertrauter Stärken vorgeworfen. Das sollte sich nicht wiederholen.

Sicher ist, dass die stattliche WM-Qualifikation keine Garantie für irgendetwas ist. In einer Gruppe, in der Nordirland Zweiter wurde, ist es nicht schwer, beispiellos voranzumarschieren. Die Deutschen haben allerdings bewiesen, dass sie kleinere Gegner zu bespielen wissen; Frankreich kickte zuletzt 0:0 gegen Luxemburg, auch andere Nationen mühen sich mehr. Dem DFB fehlt ein Superstar wie viele Konkurrenten einen haben; Löws Team kommt über das Kollektiv. Doch gerade weil es keinen deutschen Cristiano Ronaldo gibt, ist das Leitmotiv „Jeder Tag zählt“ klug. Mit höchster Konzentration wird diese Elf sicher nicht untergehen wie einst die Titanic.