Nach dem historischen EM-Aus der deutschen Fußballfrauen droht Bundestrainerin Steffi Jones das Aus.

Am Ende ging nichts auf, auch nicht der Psychokniff, jeder Spielerin eine Comic-Figur zuzuordnen, zur Motivation. Steffi Jones lag als neue Bundestrainerin falsch, mit vielen Dingen, und dass die deutschen Fußballfrauen das Aus zu einer unorthodoxen Tageszeit ereilte, war die letzte ironische Pointe. Hätte sich Steffi Jones statt Comic-Figuren eher an „Twilight“ orientieren sollen, einer Vampir-Reihe, die in der Frauenwelt sowieso viel Anklang gefunden hatte? Die Deutschen strahlten bei diesem Turnier keine Gefahr aus, zahnlos, müde, und der Titel des zweiten Teils der „Twilight“-Serie passte zu diesem unrühmlichen Aus: „Biss zur Mittagsstunde“.

Beim DFB wird man sich nun nicht nur mit gescheiterten Psychokniffen befassen müssen. Wenn man als achtmaliger Europameister, der nicht weniger als die letzten sechs europäischen Vergleiche gewann, gegen den Außenseiter Dänemark im Viertelfinale ausscheidet, ist eine allumfassende Analyse bitter nötig. Steffi Jones trat als Erneuerin des deutschen Frauenfußballs auf, und frischer Wind hatte der DFB auch dringend gebraucht. Ob sie aber die Richtige ist, das steht nun mehr in Frage denn je.

Bereits zu ihrem Dienstantritt vor einem Jahr gab es skeptische Stimmen, warum man den Bundestrainer-Posten einer Person anvertraut, die zwar eine hochdekorierte Ex-Nationalspielerin ist, aber trotzdem über keinerlei Praxis-Erfahrung verfügt. Steffi Jones versuchte, viel über ihre Ausstrahlung zu verkaufen. Anpacken, an sich glauben, jung, dynamisch, frisch nach vorne, das sind die Attribute, mit denen sie ans Werk gegangen ist. Auf dem Platz aber spiegelte sich von all dem nichts wider. Vor allem gestern bei der schmachvollen Pleite wirkte ihre Elf überfordert, planlos, desorientiert, und, ja, nicht einmal körperlich auf der Höhe.

Für den deutschen Frauenfußball ist dieses Aus ein schwerer Schlag. Die DFB-Auswahl erfreut sich hoher Einschaltquoten, selbst als das Viertelfinalspiel am Samstagabend verschoben wurde, sahen 3,82 Millionen zu, obwohl kein Ball rollte. Ein Publikum mit schlechtem Fußball zu verprellen, kann sich nicht einmal der DFB leisten. Entsprechend lautet nun die Frage, wie und ob es mit Steffi Jones weitergeht. Sie selbst hatte sich als Comic-Figur übrigens Charlie Brown von den „Peanuts“ zugeteilt. Ein eigenartiger Vergleich; der Besitzer von „Snoopy“ gilt als ewiger Verlierer und Pechvogel. So ein Typus ist ein leichtes Opfer. Nicht nur zur Mittagsstunde.