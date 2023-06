Nach DFB-Pleite: Reporter-Legende startet Rundumschlag und kritisiert Schweinsteiger

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Musste sich Kritik gefallen lassen: Bastian Schweinsteiger (Mi.). © Christian Charisius/dpa

Nach dem 0:1 gegen Polen steht Hansi Flick am ARD-Mikrofon Rede und Antwort. Jörg Dahlmann kritisiert Bastian Schweinsteiger für ausbleibende Kritik.

Warschau – Nach dem 0:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen stellte sich der in der Öffentlichkeit nicht unumstrittene Bundestrainer Hansi Flick am ARD-Mikrofon den Fragen von Moderatorin Esther Sedlaczek. „Nicht zufrieden mit dem Ergebnis“ sei der 58-Jährige, allerdings befinde sich sein Team auch „in einem Prozess“.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre) in Kolbermoor Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Karriereende:\t Oktober 2019 Größte Erfolge: 8x Deutscher Meister, 7x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x Weltmeister

Schweinsteiger mit Kritik an Flick vor DFB-Spiel gegen Polen

Vor dem Anpfiff äußerte sich auch Experte Bastian Schweinsteiger kritisch ob der nicht vorhandenen Entwicklung bei der DFB-Auswahl. „Jetzt muss man sagen, Gott sei Dank haben wir noch ein Jahr Zeit. Aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, sind die Sorgenfalten schon größer geworden“, befand der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern.

Auch die Zusammenstellung der Mannschaft sprach Schweinsteiger an. „Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob man in Deutschland immer nur die Spieler haben möchte, die großes Potenzial haben. Oder man sucht sich die Spieler, die Einstellung haben“, so der 38-Jährige, der zudem auch eine Neuausrichtung des spielerischen Ansatzes vorschlug: „Ich wäre eher dafür, dass man aus der defensiveren Grundhaltung gegen den Ball spielt. Was heutzutage vielleicht nicht mehr so populär ist.“

Jörg Dahlmann (re.) hat Kritik am Auftritt von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (li.) geübt. © Imago Images / Eibner; Imago Images / nicepix.world

Sedlaczek bohrt nach Polen-Pleite bei Hansi Flick nach

Als im Anschluss an die Begegnung Flick vor die Kamera trat und seine Meinung zum Spiel abgab, bohrte Sedlaczek mehrfach nach. Ob ihm die positive Erkenntnis reichen würde, dass Malick Thiaw als junger Spieler auf dem Niveau bestehen kann. Warum ergebnistechnisch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei. Oder welcher Spieler im Hinblick auf die Heim-EM 2024 gesetzt sei.

Schweinsteiger hingegen hielt sich mit Anmerkungen zur Darbietung der DFB-Elf während dieser fünf Minuten zurück, was Kommentatoren-Legende Jörg Dahlmann offenbar missfiel. Unter dem Instagram-Post Sedlaczeks, der am Samstagvormittag (17. Juni) abgesetzt wurde, findet sich ein kritisches Statement des 64-Jährigen.

Dahlmann kritisiert Schweinsteiger: „Zu brav, wenn Hansi neben ihm steht“

Er schreibt an Sedlaczek gerichtet: „Basti ist zu brav, wenn Hansi neben ihm steht. Er hat Dich doch quasi mit Kritik allein gelassen. Warum wird er erst kritisch, wenn Hansi das Set verlassen hat? Warum fragt er z.B. nicht mal, warum er bei allem Experimentieren mal die tiefstehenden Gegner kommen lässt, um selbst die Räume für Kontor zu haben. Seit Jahren rennen wir die Gegner mit Ballbesitz sinnlos an, um bei Kontern auszusehen wie Schulbuben“, so Dahlmann.

Doch damit nicht genug. „Und auch die Frage, ob es ihm wurscht ist, dass sich immer mehr Fußballfans von der Nationalmannschaft abwenden. Warum haben andere Top-Nationen nicht die Experiment-Probleme wie wir? Was tun, wenn ständig Experimente scheitern? Wo ist der Plan B? So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ich habe fertig“, beschließt Dahlmann seine Ausführungen.

Während Sedlaczek unter ihrem Post sehr viel Lob bekam, gab es zum Auftritt des Ex-Weltmeisters geteilte Meinungen. Ein Nutzer sah die beiden als „einzigen Lichtblick“, ein anderer als das „einzig Gute an dem DFB-Spiel“. Allerdings stimmten manche auch Dahlmann zu: „Der Schweini ist dir keine große Hilfe dabei“, so ein Kommentar. (masc)

Derweil könnte ein deutscher Nationalspieler ein Argument für den Wechsel eines Triple-Siegers zum FC Bayern München sein.