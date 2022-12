Kroatien - Marokko heute im Live-Ticker: Abschied eines Magiers beim Spiel um Platz 3?

Von: Marius Epp

Einer der ganz Großen: Luka Modric denkt über seinen Abschied aus Kroatiens Nationalmannschaft nach. Vorher will er aber WM-Dritter werden. © IMAGO/Goran Stanzl/PIXSELL

Die vorletzte Partie der WM in Katar steht an: Kroatien und Marokko kämpfen im Spiel um Platz 3 um die Bronzemedaille. Der Live-Ticker.

Spiel um Platz 3 bei der WM 2022: Kroatien - Marokko | Samstag, 16 Uhr

Macht Luka Modric sein letztes Spiel für Kroatien? Ein ganz Großer erwägt den Abtritt.

Kroatien - Marokko -:- (-:-)

Aufstellung Kroatien Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric, Kovacic - Kramaric, Majer, Orsic, Livaja Aufstellung Marokko Bono - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah - El Khannous, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal Tore

Update vom 17. Dezember, 15.32 Uhr: In einer knappen halben Stunde rollt der Ball! Weder Kroatien noch Marokko konnten mit dem Halbfinal-Einzug bei der WM rechnen, heute entscheidet sich, wer den versöhnlicheren Abschluss hat.

Update vom 17. Dezember, 15.06 Uhr: Die Aufstellungen für das Spiel um Platz 3 sind da. Zlatko Dalic schickt seine Kroaten mit sage und schreibe fünf Änderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale auf das Feld. Auch ein Spieler des FC Bayern ist dabei: Josip Stanisic wird mit einem Einsatz hinten rechts belohnt. Neu in der Startelf sind auch: Josip Sutalo, Lovro Majer, Mislav Orsic und Marko Livaja.

Der marokkanische Trainer Walid Regragui lässt die angeschlagenen Romain Saiss und Noussair Mazraoui sowie Mittelfeld-Entdeckung Azzedine Ounahi draußen und bringt stattdessen Yahia Attiyat Allah, Bilal El Khannous und Abdelhamid Sabiri. Marokko läuft mit einer Vierer- statt Fünferkette auf.

Erstmeldung vom 17. Dezember: Ar-Rayyan - Luka Modric schnürte sich im Training mit einem versonnenen Lächeln die Schuhe - doch wie oft zieht er sie noch an? Diese bange Frage sorgt in Kroatien für deutlich größere Diskussionen als die Erfolgsaussichten gegen Marokko. Das Spiel um Platz drei bei der WM in Katar könnte für den Weltfußballer von 2018 die letzte Begegnung im Trikot der „Feurigen“ sein.

Der 37-Jährige beteiligte sich nach dem geplatzten Finaltraum an diesen Spekulationen nicht. Es sei „nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen“, sagte der Mittelfeldstratege mit dem feinen Fuß.

Macht Luka Modric sein letztes Spiel für Kroatien? Ein ganz Großer erwägt den Abtritt

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll nach dem Spiel gegen Marokko am Samstag (16.00 Uhr/TV-Infos zum Spiel gibt es hier) im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan fallen. „Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen“, sagte Trainer Zlatko Dalic: „Natürlich möchte ich, dass er bei der EM 2024 noch dabei ist. Wenn Luka sich von der Nationalmannschaft verabschiedet, wird es für alle Fans auf der ganzen Welt bedauerlich sein. Es wird auch schwierig für mich. Aber das ist natürlich seine Entscheidung.“

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EURO nach Deutschland führen wird - am liebsten mit Modric. Denn die Erfüllung des Traums vom großen Titel erscheint mit dem kleinen Magier von Real Madrid (Vertrag bis Saisonende) deutlich wahrscheinlicher.

Spiel um Platz 3: Kroatien gegen Marokko - Bronze „wäre ein Riesending“

Doch zunächst wollen sich die Kroaten mit einer Medaille aus Katar verabschieden. „Das Match am Samstag ist für uns ein großes, kein kleines Finale“, betonte Dalic: „Es wäre ein Riesending, wenn wir hier Bronze holen.“

In der Gruppenphase trennten sich beide Mannschaften torlos, danach begann Marokkos wundersame Reise durchs Turnier mit Siegen über Belgien, Spanien und Portugal. Der Final-Coup blieb den „Atlas-Löwen“ zwar verwehrt, doch in der Heimat ist die Euphorie riesig. „Ich denke, die ganze Welt ist stolz auf Sie“, ließ König Mohammed VI. das Team und Nationaltrainer Walid Regragui wissen. (epp/SID)