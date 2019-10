Kiel gegen Bochum: Auswechselspieler sorgt für kuriosen Elfmeter - „Ok, öfter mal was Neues“

Holstein Kiel konnte gegen den VfL Bochum mit einem 1:2 (1:1) einen Heimsieg feiern. Zuvor kam es jedoch zu einer äußerst kuriosen Szene.

Kiel - Für einen äußerst kuriosen Moment sorgte Freitagabend das Spiel der zweiten Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum. Ein Kieler Auswechselspieler bescherte den Gästen einen Elfmeter, obwohl er sich lediglich am Spielrand aufwärmte. Trotzdem konnte die Bochumer Mannschaft vor dem Pokalduell mit Bayern München kein neues Selbstvertrauen sammeln: Sie verloren gegen Kiel 1:2 (1:1) und stecken damit weiter im Tabellenkeller fest.

Holstein Kiel vs. VfL Bochum: Kurioser Elfmeter sorgt in der ersten Hälfte für den Ausgleich

Jae-Sung Lee (9.) und Janni Serra (52.) erzielten die Tore für den Gastgeber - so weit, so gewöhnlich. In der 37. Minute bereitete sich jedoch der Kieler Auswechselspieler Michael Eberwein neben dem eigenen Tor auf einen möglichen Einsatz vor, als er einen ungenauen Abschluss des Bochumers Silvere Ganvoula mit dem Fuß stoppte, bevor der Ball die Torauslinie passiert hatte. Schiedsrichter Timo Gerach entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß und Gelbe Karte gegen den Kieler Akteur. „Ok, öfter mal was Neues“, kommentiert Holstein Kiel den kuriosen Elfer auf Twitter.

Den Elfmeter verwandelte schließlich Silvère Ganvoula (39.) souverän. Anschließend konnte sich Bochum jedoch nicht beweisen, die Kieler blieben bis zum Schlusspfiff tonangebend.

Holstein Kiel gegen VfL Bochum: Kieler gewinnen Partie trotz Strafstoß

Ganz spurlos dürfte der heutige Spieltag jedoch an den Kielern nicht vorübergegangen sein. "Jetzt können wir darüber lachen. Michi muss sich wahrscheinlich den Rest der Saison ein paar Sprüche anhören", sagte Kiel-Trainer Ole Werner nach Abpfiff erleichtert bei Sky.

Auf Instagram meint der Verein zu dem Vorfall: „Nach Lees Führungstreffer berührt Ersatzspieler Eberwein den weit am Tor vorbeigehenden Schuss von Ganvoula unmittelbar vor der Torauslinie. Der Video-Schiedsrichter meldet sich und gibt Elfmeter.“ Nun heiße es, diese „kuriose Szene“ abzuhaken.

Zuvor hatte der VfL für Schlagzeilen gesorgt, weil sie dem Testgegner Rassismus vorwarfen.

