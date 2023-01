Last-Minute-Wahnsinn nach irrem Mavropanos-Aussetzer: Guirassy köpft VfB ins Pokalviertelfinale

Von: Niklas Noack

Teilen

Nach dem Last-Minute-Treffer durch Serhou Guirassy hat der VfB Stuttgart den SC Paderborn mit 2:1 (0:1) geschlagen und zieht somit ins Viertelfinale des DfB-Pokals ein. Der Ticker zum Nachlesen.

SC Paderborn - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

Dias trifft: VfB wieder im Spiel

Eigentor durch Mavropanos: Paderborn geht in Führung

Aufstellungen: So spielen der VfB und Paderborn

Gil Dias und Genki Haraguchi: Stuttgarts Neue im Kader

VfB Stuttgart gegen SC Paderborn: Aufstellungen

Aufstellung SC Paderborn Huth - Hoffmeier, Heuer, Hünemeier, Obermair, Justvan - Humphreys, Rohr (58. Klefisch), Schallenberg, Leipertz - Pieringer (58. Conteh) Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Vagnoman (46. Haraguchi) - Karazor, Nartey, Endo, Perea (64. Pfeiffer), Führich - Guirassy Tore 1:0 Mavropanos (4., Eigentor), 1:1 Dias (86.), 2:1 Guirassy (90. +5)

ABPFIFF

90. Minute +5: Nichts mit Verlängerung! Guirassy köpft im aller letzten Moment nach einer Ecke per Kopf zum 2:1. Damit zieht der VfB ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein - Wahnsinn!

90. Minute +3: Stuttgart bleibt jetzt dran, dennoch ist die Verlängerung in Sicht.

Dias trifft: VfB wieder im Spiel

86. Minute: Da ist der Ausgleich! Und was für einer! Ausgerechnet Neuzugang Gil Dias bringt den VfB zurück ins Spiel. Er wird an der Strafraumgrenze bedient, zieht auf und schießt die Kugel oben links ins Eck zum 1:1 ins Paderborner Netz. Dias steht erst seit zwei Minuten auf dem Platz.

VfB Stuttgart bejubelt den 1:1-Ausgleich durch Dias (3.v.r.). © David Inderlied/DPA

83. Minute: Schlussoffensive? Aktuell sucht Stuttgart noch nach dem Gaspedal.

Guirassy und Mavropanos verpassen den Treffer zum Ausgleich für den VfB Stuttgart

76. Minute: Was für eine Chance für Stuttgart! Führich zieht eine Flanke von rechts an den zweiten Pfosten, an dem Guirassy und Mavropanos lauern. Beide kommen aber zumindest nicht entscheidend an den Ball.

75. Minute: Was ist mit dem VfB los? Aktuell versprühen die Paderborner durch Kontergelegenheiten mehr Gefahr als die Stuttgarter.

70. Minute: Unfassbar: Die Paderborner spielen bei einem Konter, über Conteh und Leipertz, die Schwaben komplett her. Am Ende bringt Conteh die Kugel nach innen zum eingewechselten Platte, der das Leder aus kurzer Entfernung mit rechts übers Tor wuchtet. Das hätte das 2:0 für die Gastgeber sein müssen.

66. Minute: Wieder nach Ecke: Guirassy bringt einen Kopfball-Aufsetzer in Richtung Tor, doch die Murmel verhungert. Kein Problem für SCP- Torwart Huth, der das Spielgerät locker aufnimmt.

Conteh mit einer Chance für den SC Paderborn: Müller ist zur Stelle

59. Minute: Jetzt die Paderborner: Der eingewechselte Conteh wird mit langem Ball auf die Reise geschickt, doch der Stürmer bekommt die Kugel nicht kontrolliert – VfB-Schlussmann Müller ist da.

56. Minute: Diesmal kommt nach einer Ecke Guirassy mit dem Kopf an den Ball, doch der Angreifer bekommt das Leder nicht aufs Tor gedrückt.

49. Minute: Mavropanos köpft nach einer Ecke meterweit übers Tor.

46. Minute: Die Kugel rollt wieder. Macht es der VfB im zweiten Durchgang besser? Mit von der Partie ist jetzt zumindest der neu verpflichtete Haraguchi.

VfB-Neuzugang Genki Haraguchi (l.) sucht die zündende Idee. © David Inderlied/DPA

Halbzeitfazit: Der VfB liegt nach 45 Minuten durch ein Eigentor von Mavropanos hinten und präsentiert sich darüber hinaus erschreckend harmlos. Paderborn verteidigt derweil konzentriert. Sollten die Schwaben am Viertelfinalticket interessiert sein, ist im zweiten Durchgang eine gewaltige Leistungssteigerung vonnöten.

HALBZEIT

42. Minute: Die Partie plätschert vor sich hin. Dazu passt das Wetter: Es regnet in Strömen.

36. Minute: Es ist wirklich erschreckend schwach, was der Bundesligist aktuell anbietet. Zwar haben die Schwaben grundsätzlich den Ball, doch wissen damit nichts anzufangen.

33. Minute: Jetzt bringt Perea mal einen scharfen Ball von rechts nach innen, doch das Zentrum ist verwaist.

VfB Stuttgart präsentiert sich erschreckend schwach

28. Minute: Es ist eine zähe Angelegenheit in Paderborn. Der VfB ist derzeit verzweifelt auf der Suche nach einer zündenden Idee und von Paderborn kommt derweil nichts. Aber der SCP kann mit der 1:0-Führung ja auch zufrieden sein.

17. Minute: Die Stuttgarter bemühen sich, hier ins Spiel zu kommen. Allerdings beißen sie sich bislang an der Defensive der Ostwestfalen die Zähne aus. Und man muss auch konstatieren: Besonders zwingend gehen die Schwaben hier noch nicht zu Werke.

16. Minute: Jetzt Endo mit einem Schuss aus der Distanz, der abgefälscht wird. Die daraus resultierende Ecke verpufft.

10. Minute: Erste Gelegenheit zur Wiedergutmachung: VfB-Angreifer Guirassy schießt ein Freistoß aus zentraler Position aufs Tor, doch Paderborns Schlussmann ist zur Stelle.

VfB-Neuzugang Genki Haraguchi (l.) sucht die zündende Idee. © David Inderlied/DPA

Eigentor durch Mavropanos: VfB gerät früh in Rückstand

4. Minute: Was für ein Patzer der Stuttgarter! Nach einem Einwurf will Mavropanos die Kugel zu Keeper Florian Müller zurückspielen, doch der Torwart kommt nicht an den Ball, der stattdessen im eigenen Gehäuse zur Paderborner Führung einschlägt. Ein Tor, das irgendwie zur verkorksten VfB-Saison passt.

1. Minute: Der Ball rollt. Es geht um ein Ticket fürs Pokal-Viertelfinale.

ANPFIFF

VfB Stuttgart: Gil Dias und Genki Haraguchi im Kader

Vor der Pokalpartie gegen den SC Paderborn gibt es beim VfB in Sachen Personal einige Fragezeichen. Nicht dabei sein wird Naouirou Ahamada, der kurz vor einem Wechsel zu Crystal Palace steht. Zudem wird Tiago Tomas (Einriss in der Bauchmuskulatur) fehlen. Angeschlagen ist Silas (Einblutung am Schienbein), dessen Einsatz deshalb noch fraglich ist. Konstantinos Mavropanos soll nach seiner Kopfverletzung wieder spielfähig sein. Bereits im Kader sind die beiden Neuverpflichtungen Gil Dias und Genki Haraguchi.

VfB-Coach Bruno Labbadia sieht den SC Paderborn als Spitzenmannschaft der 2. Bundesliga

Paderborn/Stuttgart - Eigentlich hat der VfB Stuttgart derzeit andere Probleme als das Achtelfinale des DFB-Pokals, denn die Schwaben stecken tief im Bundesligaabstiegskampf. Doch vielleicht gelingt es den Stuttgartern, durch die Partie beim Zweitligisten SC Paderborn etwas Mut zu schöpfen.

Einfach wird die Aufgabe in Ostwestfalen aber nicht und so spricht VfB-Coach Bruno Labbadia von einer „heißen Herausforderung“. Immerhin ist der SCP derzeit Tabellenfünfter und schielt auf die Aufstiegsplätze, was Labbadia dazu veranlasste, den Gegner zu loben: „Sie sind eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga.“ Personell kann Paderborns Trainer Lukas Kwasniok aus dem Vollen schöpfen. Die Partie wird am Dienstag (18 Uhr/Sky) angepfiffen.