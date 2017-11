Spieler des Monats in England: Große Ehre für deutschen Nationalspieler

Als erster deutscher Fußball-Profi seit Jürgen Klinsmann vor 23 Jahren ist ein DFB-Nationalspieler als Spieler des Monats in der englischen Premier League ausgezeichnet worden.

Berlin - Offensivspieler Leroy Sané von Tabellenführer Manchester City wurde diese Ehre für den Monat Oktober zuteil, wie die Premier League am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige hatte mit drei Toren und drei Vorlagen in drei Spielen geglänzt. Klinsmann hatte im August 1994 die Premieren-Auszeichnung als Spieler des Monats in der höchsten englischen Spielklasse erhalten.

dpa