Teure Nervenschwäche

Ein Wunder á la FC Barcelona traut Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid im Moment keiner zu. Wie tief die Probleme beim Werksklub sitzen, beweist unter anderem die erschreckende Elfmeterstatistik - die längst mehr ist als nur ein Fluch. Ein Merkur-Kommentar.

Ja, es stimmt: Dass im Fußball alles möglich ist, hat die vergangene Woche gezeigt. Aber es überraschte am Wochenende schon, dass ausgerechnet die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen das Beispiel des FC Barcelona heranzogen. Denn wenn man selber regelmäßig daran scheitert, einen ruhenden Ball aus 11 Metern Entfernung in einem 7,32 Meter breiten und 2,44 hohen Tor unterzubringen, ist es durchaus gewagt, von einem Coup zu träumen, wie ihn die Spanier beim 6:1 gegen Paris gefeiert haben. Wenn die vermeintlich einfachsten Dinge schon schiefgehen – wie sollen da die schwersten gelingen?

Ein 2:4 aus dem Hinspiel müsste Bayer am Mittwoch bei Atletico Madrid drehen, um in der Champions League zu bleiben. Ein Wunder á la Barca aber traut dem Werksklub im Moment keiner zu. Die Premiere des neuen Coaches Tayfun Korkut beim 1:1 gegen Bremen hat gezeigt, dass die Probleme tiefer liegen. Das beste Beispiel: Dass Ömer Toprak in der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit erneut vom Punkt scheiterte und somit den fünften von sechs (!) Leverkusener Elfmeter der laufenden Bundesliga-Saison vergab, kann man nicht mehr unter der Kategorie „Fluch“ ablegen. Näher liegt der Schluss, dass die wohl schlechteste Saison seit 14 Jahren an die Substanz geht.

Noch ein Fehlschuss – und Leverkusen zieht mit dem HSV (1966/67), Hertha BSC (69/70) sowie dem SC Freiburg (98/99, 99/00) gleich, die ihrerzeit jeweils sechs Mal in einer Spielzeit verschossen. Viel schmerzhafter als diese Statistik jedoch ist jene Rechnung, laut der das einstige Spitzenteam aus dem Westen rund zehn Punkte mehr haben könnte, hätte es seine Chancen vom Punkt genutzt. So kommt die mentale Schwäche Leverkusen teuer zu stehen: Der Schaden beim Verpassen der europäischen Plätze würde mehr als 20 Millionen Euro betragen.

„Die Nerven haben wir im Moment nicht“, sagte Sportchef Rudi Völler. Er und der Rest der Führungsriege müssen sich aber vorwerfen lassen, dass sie an diesem Zustand mitschuldig sind. Das sture Klammern am erst jetzt entlassenen Roger Schmidt – der mindestens genau so stur an seinem Konzept festhielt, das die Elf eigentlich hochtalentierter Kräfte nicht weiterbrachte – hat den Ist-Zustand herbeigeführt. Die Rehabilitation wird eine Weile dauern – und man kann Leverkusen nur wünschen, dass ein Elfmeterpfiff bis dahin ausbleibt.