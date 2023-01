2. Liga startet in die Rückrunde – Topspiel wird im Free-TV übertragen

Von: Nils Wollenschläger

Zum Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga kommt es zum Topspiel Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern. Lesen Sie hier, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Die 2. Bundesliga startet in die Rückrunde. Nach der langen Winterpause will der 1. FC Kaiserslautern an seine starke Hinrunde anknüpfen. Der Aufsteiger gastiert am Samstag (28. Januar) bei Hannover 96.

Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern – LUDWIGSHAFEN24 verrät Ihnen, wie Sie das Topspiel der 2. Liga live im Free-TV und Stream schauen können.

Anstoß in Hannover ist um 20:30 Uhr. (nwo)