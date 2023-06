Keine Barca-Rückkehr: Messi wechselt zu Beckham-Klub – Weltmarken am Deal beteiligt

Lionel Messi kehrt Europa den Rücken und wird in die nordamerikanische Major League Soccer zum Beckham-Klub Inter Miami CF wechseln.

Paris/Miami – Bis zuletzt hielten sich Gerüchte, ob der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi nicht doch noch einmal zum FC Barcelona zurückkehrt, doch der Argentinier hat sich dagegen entschieden. Wie Messi am Mittwochabend in einem Interview mit den spanischen Sportzeitungen El Mundo Deportivo und Sport mitteilte, wird er in die USA wechseln. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagte der 35-Jährige: „Ich werde nicht mehr nach Barcelona zurückkehren, ich gehe zu Inter Miami.“

Lionel Messi Geboren am: 24. Juni 1987 (35 Jahre) in Rosario, Argentinien Vereinsstationen: FC Barcelona, Paris Saint Germain Leistungsdaten Saison 2022/23: 41 Spiele, 21 Tore, 20 Vorlagen Größter Erfolg: .Weltmeister 2022 mit Argentinien

Messi schlägt Angebot aus Saudi-Arabien aus

Dass Lionel Messi nach der Saison seinen derzeitigen Verein Paris Saint Germain verlassen wird, ist schon lange bekannt. Allerdings bot die Zukunft des 35-Jährigen immer wieder Anlass zur Entstehung von Gerüchten. So berichteten mehrere Medien von der Möglichkeit, dass er einen ähnlichen Weg wie Cristiano Ronaldo einschlagen könnte. Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien soll angeblich ein Jahresgehalt zwischen 300 und 500 Millionen Euro geboten haben.

Darüber hinaus träumten die Anhänger des FC Barcelona, mal mehr, mal weniger hoffnungsvoll, von einer Rückkehr „ihres“ Messi. Zu Unrecht, wie sich jetzt herausstellt, den Ausnahmefußballer zieht es nach Nordamerika. In der MLS wird er für Inter Miami auflaufen – dem Klub steht der ehemalige Weltstar David Beckham als Präsident vor. „Es ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt, wir müssen noch ein paar Dinge regeln“, sagte Messi, „aber wir haben uns für diesen Weg entschieden“, sagte Messi selbst.

Lionel Messi steht vor einem Engagement bei Beckham-Klub Inter Miami. © IMAGO / ABACAPRESS und IMAGO / USA TODAY Network

Adidas und Apple sollen Messi finanzieren

Das wahrscheinlich in die Rekordsummen gehende Gehalt von rund 200 Millionen Euro für vier Jahre soll allerdings nicht alleine von Inter Miami und der MLS gestemmt werden. Firmendeals mit dem Sportartikelhersteller adidas, von dem Messi seit jeher gesponsort wird, und der US-amerikanische Technologiegigant Apple sollen Messi den Gang nach Florida schmackhaft gemacht haben.

Teil des Deals mit adidas soll eine Gewinnbeteiligung an verkauften Sport- und Fanartikeln sein, damit wird der Argentinier seinen bereits bestehenden Vertrag mit dem deutschen Unternehmen weiter ausbauen. Apple hat einen bestehenden Streamingvertrag mit der MLS und dürfte sich in Form der gerade angekündigten vierteiligen Messi-Doku am Deal beteiligen. (sch)