Lisa Müller zu Deutschlands schönster Spielerfrau gewählt: Sie hängt sogar Trapps Model-Freundin ab

Von: Alexander Kaindl

Lisa Müller ist die attraktivste und sympathischste Frau eines deutschen Nationalspielers. Zu diesem Ergebnis kommt eine Norstat-Umfrage.

München - Der FC Bayern München steht wieder da, wo er dem eigenen Selbstverständnis nach auch hingehört: auf Platz eins der Bundesliga. Doch nicht nur sportlich sorgt der deutsche Rekordmeister für Schlagzeilen. Denn: Kurz vor Beginn der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember in Katar) hat das Männermagazin Playboy eine Spielerfrauen-Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ziel: Herausfinden, wer die Schönste im ganzen Land ist - und noch viel mehr.

Lisa Müller Geboren: 21. September 1989 (Alter: 33 Jahre), München Dressurreiterin Ehemann: Thomas Müller

Lisa Müller zu Deutschlands schönster und sympathischster Spielerfrau gewählt

Das Meinungsforschungsinstituts Norstat hat 1021 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer befragt, welche Dame an der Seite eines deutschen Nationalspielers in Sachen Attraktivität und Sympathie am meisten Punkte einheimst.

Der Playboy teilt in seiner neuesten Ausgabe nun das Ergebnis mit: „Für die Deutschen ist die Ehefrau von FC-Bayern-Star Thomas Müller (33) die attraktivste und sympathischste aller Frauen an der Seite deutscher Nationalspieler.“

Lisa Müller, mit Ehemann Thomas beim Oktoberfest, hat in einer Umfrage unter anderem Kevin Trapps Verlobte Izabel Goulart abgehängt.

Lisa Müller vor Izabel Goulart und Lina Kimmich als Deutschlands schönste Spielerfrau

In Sachen Attraktivität holte Lisa Müller (33), ihres Zeichens erfolgreiche Dressurreiterin, acht Prozent der Männer-Stimmen und neun Prozent bei den Frauen. Damit landete sie sogar noch vor Topmodel Izabel Goulart. Die Brasilianerin ist die Verlobte von Kevin Trapp und weltberühmt - das belegen auch ihre 4,5 Millionen Instagram-Follower, wie tz.de berichtet.

Auf Platz drei folgt dann wieder der FC Bayern: Joshua Kimmichs Ehefrau Lina komplettiert das Podium. Die beiden Gattinnen der Bayern-Stars Thomas Müller und Joshua Kimmich haben auch in Sachen Sympathie die meisten Punkte erreicht: Lisa belegt bei den befragten Personen hier ebenfalls Platz eins (14 Prozent der befragten Männer, 15 Prozent der befragten Frauen), Lina wurde Zweite.

Umfrage-Ergebnis: Thomas Müller mit Top-Werten

Norstat befragte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage übrigens auch zu den DFB-Stars. Und auch hier landeten die Bayern ganz vorne. 23 Prozent der befragten Männer und 14 Prozent der befragten Frauen würden am liebsten mit Thomas Müller ein Bier trinken gehen. 16 Prozent der Gesamtheit sehen in ihm auch einen Vorbildcharakter, ebenfalls Bestwert.

In Sachen Attraktivität hat aber ein anderer Bayern-Spieler die Nase vorne: Manuel Neuer. Der Torhüter, der kürzlich seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich machte, landete hier ganz vorne.

WM 2022 mit Thomas Müller und Manuel Neuer

Die Weltmeister von 2014 dürften sich geschmeichelt fühlen - wer die ehrgeizigen Profis aber kennt, der weiß: Viel lieber würden sie für sportliche Positiv-Schlagzeilen sorgen. Der FC Bayern hat dazu in der Bundesliga noch gegen Werder Bremen und Schalke 04 die Möglichkeit, ehe es dann mit dem DFB-Tross in Richtung Katar geht.

Bundestrainer Hansi Flick stellt am 10. November seinen Kader vor - mit den Bayern-Gewinnern aus der Playboy-Umfrage. (akl)