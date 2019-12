Live: So sehen Sie Eintracht Frankfurt in Mainz im TV und Live-Stream

13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt muss beim FSV Mainz 05 ran. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Nach der Europa League geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weiter

in der Bundesliga weiter Rheinhessisches Derby am Montagabend: FSV Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Mainz/Frankfurt - Nach dem Sieg gegen Arsenal in der Europa League geht Eintracht Frankfurt mit breiter Brust in das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. Am Montag (02.12.2019) müssen die Hessen gegen den Nachbarn vom Rhein antreten. Anstoß in der Opel-Arena ist um 20.30 Uhr.

Die Mainzer hatten am letzten Spieltag für eine dicke Überraschung gesorgt. Mainz 05 besiegte die TSG Hoffenheim eindrucksvoll mit 5:1 - und dies, obwohl die Rheinhessen eine Halbzeit mit einem Feldspieler weniger auf dem Platz standen. Eine gelungene Premiere von Neu-Trainer Achim Beierlorzer, der die Nachfolge von Sandro Schwarz bei den 05ern angetreten hatte.

Eintracht Frankfurt: Nach der Enttäuschung gegen Wolfsburg mit frischen Elan

In den letzten 15 Spielen, einerlei in welcher Liga, ist es Eintracht Frankfurt nicht gelungen, beim FSV Mainz 05 zu gewinnen. Im 16. Anlauf soll jetzt also ein Sieg her*. Personell wird es Veränderungen im Frankfurter Team geben. Almamy Touré, der rechte Innenverteidiger, wird in die Mannschaft zurückkehren. Kapitän David Abraham ist nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Freiburg bekanntlich gesperrt.

Ungewiss ist die Rückkehr von Sebastian Rode und Bas Dost. Beide trainieren wieder mit der Mannschaft. Es spricht einiges dafür, dass der Japaner Daichi Kamada, der Matchwinner von London, als hängende Spitze hinter Goncalo Paciencia beginnen wird.

Eintracht Frankfurt gegen Mainz: Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker*.

Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05: Das Spiel im Stream

Da es sich bei der Partie um ein Montagsspiel handelt, liegen die Übertragungsrechte für das Spiel Mainz gegen Eintracht Frankfurt beim Anbieter DAZN. DAZN übeträgt grundsätzlich alle Montagsspiele der Bundesliga exklusiv live über das Internet. Der Streamingdienst zeigt Mainz 05 vs. Eintracht in voller Länge im LIVE-STREAM.

Start der Übertragung ist um 20.15 Uhr, Anstoß der Partie um 20.30 Uhr. Moderator wird Daniel Herzog sein, Kommentator Lukas Schönmüller. Ihm zur Seite steht der ehemalige Bundesliga-Profi Ralph Gunesch als Experte.

DAZN bietet ein Gratisabo über die Dauer von einem Monat an, das monatlich kündbar ist. Das könnte sich für Eintracht-Fans lohnen, da auch das kommende Heimspiel der Eintracht gegen die Hertha aus Berlin am Freitag von DAZN übertragen wird. Das normale Monatsabo kostet bei DAZN zehn Euro. (skr)

