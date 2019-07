Live-Ticker: Zidane reagiert nach Atléti-Klatsche - zwei Neue für Real gegen Tottenham

Der FC Bayern München lädt zum Audi Cup ein. Im ersten Halbfinale 2019 trifft Tottenham Hotspur auf Real Madrid. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Real Madrid - Tottenham Hotspur -:- (-:-), Dienstag, 18 Uhr

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Modric, Lucas Vazquez - Rodrygo, Hazard, Benzema Tottenham Hotspur: Gazzanigga - Foyth, Verthongen, Alderweireld, Rose - Winks, Ndombele, Lamela, Eriksen, Son - Kane Tore: -





1. Minute: So der Ball rollt. Tottenham hat die Wahl gewonnen und stößt an.

Real Madrid gegen Tottenham: Spurs stoßen an

18.01 Uhr: Tobias Stieler ist der Unparteiische der Partie.

18 Uhr: So, sehr pünktlich kommen die Mannschaften zu sehr epischer Musik ins Stadion. Es gibt eine kleine Eröffnungszeremonie, dann wird endlich gekickt.

17.58 Uhr: Während bei Real viele Augen auf Kroos und Modric gerichtet sind, nach der bitteren Pleite gegen Atlético, steht bei den Spurs Neuzugang Ndombele im Fokus. Er ist der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte und muss jetzt liefern.

17.55 Uhr: So gleich geht es los, die Spieler von Tottenham und Real Madrid stehen schon im Gang bereit. Auch die Bayern- und Fenerbahce-Fans sind schon im Stadion.

17.27 Uhr: Jetzt ist auch die Aufstellung von Real Madrid da. Zidane bringt zwei neue im Vergleich zur Startelf gegen Atlético: Vazquez und Rodrygo dürfen von Anfang an ran. Beide sind Außenbahnspieler. Das deutet darauf hin, dass Zidane Hazard auf der Zehn oder als hängende Spitze agieren lässt.

17.19 Uhr: Ein wenig schlauer sind wir jetzt schon, welche Stars um 18 Uhr zum Auftakt des Audi Cups spielen werden. Tottenham setzt in der Allianz Arena auf seine beste Elf, mit Superstar Harry Kane und Son Heung-min. Champions-Leagua-Habfinal-Held Lucas Moura muss vorerst erneut auf der Bank Platz nehmen. Für ihn wird Erik Lamela über rechts kommen.

Real Madrid - Tottenham: Audi Cup 2019 für die Königlichen schon sehr wichtig

16.49 Uhr: Nun aber in medias res: Besonders genau wird am heutigen Dienstag die Aufstellung von Real-Trainer Zinedine Zidane beobachtet werden. Nach der 3:7-Klatsche gegen den Stadtrivalen Atlético vor wenigen Tagen in New York wurde in der spanischen Presse eine radikale Reaktion gefordert. Ob der Coach die liefern wird?

Vor allem defensiv wirkten die Königlichen alles andere als auf der Höhe. Mit teils wilden Querpässen in der eigenen Hälfte luden sie die RojiBlancos geradezu zum Toreschießen ein. Auch Rekord-Transfer Eden Hazard konnte an dem schwachen Auftritt nichts ändern. Somit ist die Partie gegen Tottenham schon jetzt durchaus wichtig für Zidane und sein Team, um aus der Kritik zu kommen. Einen seichten Freundschaftskick darf man eher weniger erwarten.

Nicht mitgebracht hat Zidane schon einmal Gareth Bale. Wegen eines Wechsels? Der vom Trainer ohnehin wenig geliebte Waliser Bale steht kurz vor dem Absprung von Real.

Real Madrid - Tottenham Hotspur: Es gibt noch Tickets für den Audi Cup 2019

16.30 Uhr: Übrigens gab es offiziell am Mittag noch knapp 2000 Restkarten für den ersten Tag des Audi Cups. Für Kurzentschlossene könnte es also auch jetzt noch reichen, denn: Die Tickets gibt es an den Kassen der Allianz Arena seit 12 Uhr Mittag. Allerdings waren nur noch Karten in den obersten drei Kategorien verfügbar. Mindestens 50 Euro würde der Spaß am Dienstag also kosten.

Auch für den Mittwoch sind noch Tickets, sowohl für das Finale (Anstoss 20.30 Uhr) des Audi Cups, als auch für das Spiel um Platz drei (Anstoss 18 Uhr) zu haben. Allerdings sind auch hier die billigsten beiden Kategorien bereits ausverkauft.

Real Madrid zeigt uns vor dem Kracher gegen die Spurs die Allianz Arena

16.27 Uhr: In nur eineinhalb Stunden geht es los in der Münchner Allianz Arena. Es ist bereits der sechste Audi Cup, der ausgetragen wird und bei dem sich vier Top-Teams miteinander messen werden. Real Madrid ist bereits im Stadion angekommen und gibt vorweg einen kleinen Eindruck, wie die Münchner Allianz Arena hübsch gemacht wurde für das anstehende Fußball-Event:

¡Echa un vistazo al Allianz Arena antes del partido contra el @Spurs_ES! #HalaMadrid pic.twitter.com/pilr9sFpkx — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 30, 2019

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Eröffnungsspiels des Audi Cups 2019. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker +++

München - Der FC Bayern München lädt zum Audi Cup 2019 ein. Neben dem Rekordmeister Deutschlands sind auch Fenerbahce Istanbul, Tottenham Hotspur und Real Madrid am Start. Die zwei Letztgenannten eröffnen das Turnier am Dienstag um 18 Uhr in der Allianz Arena. Bei den kriselnden Madrilenen wird auch Toni Kroos im Mittelpunkt stehen, der bei den Fans mittlerweile unerwünscht scheint.

Der Gewinner der Partie trifft am Mittwoch, den 31. Juli, um 20.30 Uhr im Finale auf den Gewinner der Begegnung FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul (auch bei uns im Live-Ticker nachzulesen). Der Verlierer muss am Mittwoch um 18 Uhr beim Spiel um Platz drei ran.

Audi Cup 2019: Tottenham gegen Real Madrid im Live-Ticker

Für alle Fans, die mit dem Auto ins Stadion fahren, gibt es eine revolutionäre Neuerung. Die meisten Anhänger dürften sich darüber freuen. Auch ein Blick auf das Eintrittsticket könnte sich immer rentieren. Den Würzburger Kickers ist nämlich ein witziger Fauxpas unterlaufen.

Ob die Bayern schon mit ihrer Startelf für das DFB-Pokalsspiel gegen Energie Cottbus auflaufen? Wer weiß, was sich in Sachen Leroy Sané noch tun wird. Kürzlich wurde auch das Interesse an einem portugiesischen Talent bekannt.

Sie wollen am Dienstag das Audi-Cup-Spiel des FC Bayern gegen Fenerbahce Istanbul live verfolgen? Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie das Match live im TV und im Live-Stream sehen können.

ank/rjs