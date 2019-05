Live-Ticker zum Europa-League-Hit: So könnte die Eintracht spielen

Für die Frankfurter Eintracht ist im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen den FC Chelsea noch alles drin. Die Hessen haben sich im Hinspiel ein 1:1 erkämpft. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Chelsea London - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Donnerstag, 21 Uhr

+++ FC Chelsea muss auf Weltmeister verzichten +++

Dem FC Chelsea fehlt ein wichtiger Spieler: Der französische Weltmeister N'Golo Kante (Oberschenkelverletzung) fällt aus.

+++ So könnten die Teams spielen +++

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic, Fernandes - Jovic, Rebic

FC Chelsea: Kepa Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Jorginho, Kanté, Loftus-Creek - Pedro, Giroud, Eden Hazard

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea London! Wir berichten über die Partie im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen brandheißen News rund um die Partie.

London/Frankfurt - Es war ein bitteres Spiel für die Frankfurter Eintracht. Am Sonntag mussten die Hessen nach einer guten Leistung im Halbfinale-Hinspiel der Europa League gegen den FC Chelsea (1:1) in der Liga gegen Bayer Leverkusen ran. In der 36. Minute stand es bereits 6:1 für die Werkself*. So ging das Spiel dann auch aus. Sehr enttäuschend für die Hessen, die ihren vierten Tabellenplatz eigentlich festigen und mit breiter Brust nach London fliegen wollten. So galt es, die Niederlage schnell abzuhaken, denn schon am Donnerstag wartet das Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen den FC Chelsea auf Frankfurt.

Für die Eintracht ist es das wichtigste Spiel seit 39 Jahren, der Finaleinzug ist nach dem 1:1 im Hinspiel immer noch möglich. Die Hessen wollen ein glanzvolles Kapitel ihrer Clubgeschichte schreiben. "Wir werden alles geben, um an der Stamford Bridge zu bestehen und das Wunder zu schaffen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Personallage bei Eintracht Frankfurt entspannt sich

Die Eintracht kann dabei aus dem Vollen schöpfen, der zuletzt angeschlagene Sebastien Haller ist mit nach London* geflogen. Ob er am Donnerstag spielen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch wieder dabei ist Sebastian Rode, der gegen Leverkusen aufgrund einer Zehenprellung passen musste. Timothy Chandler hatte bereits am Sonntag nach einer langen Verletzung sein Comeback gefeiert.

Die Blues müssen hingegen auf zwei Spieler verzichten. Callum Hudson-Odoi fällt mit einem Achillessehnenriss aus, Antonio Rüdiger* musste sich einer Knie-OP unterziehen.

Fredi Bobic spricht Eintracht Frankfurt Mut zu

Der FC Chelsea dürfte trotzdem der große Favorit* sein. Denn die Frankfurter wirkten zuletzt desolat und müde. Trotzdem wollen sie aufbäumen und dem englischen Premier-League-Schwergewicht Paroli bieten. "Wir müssen uns rausfighten", forderte Bobic und mühte sich, seinen angeknockten Bundesliga-Profis wieder Selbstvertrauen einzuimpfen.

"Wir sind Frankfurt und nicht Barcelona. Nach solchen Spielen (wie gegen Leverkusen, Anm. d. Red.) darf man nicht alles infrage stellen", lautete der Appell des Ex-Nationalstürmers und fügte hinzu: "Das schöne und romantische im Fußball ist, dass dann wieder Tage möglich sind, mit denen keiner rechnet."

