Unwetterwarnung für Salzburg - Experte warnt „vor größter Gefahr“ zum Spiel

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa-League-Zwischenrunde auf den FC Salzburg. Es könnte allerdings stürmisch werden.

FC Salzburg - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Anstoß am Donnerstag, 27.02.2020, 21 Uhr

Aufstellung FC Salzburg - Aufstellung Eintracht Frankfurt - Tore - Schiedsrichter Benoit Bastien (Frankreich)

27.02.2020, 12.30 Uhr: Beunruhigende Nachrichten: In Österreich gibt es eine Unwetterwarnung „Stufe Rot“ vor Sturm/Orkan für das Gebiet um Salzburg. Die Meldung geht von einem heftigen Sturm mit mehr als 100 Kilometer in der Stunde aus und ist gültig von Donnerstag, 27.02. 13 Uhr bis Freitag, 28.02. 13 Uhr.

Info von der Eintracht nach dem Matchday-Meeting: Die Gastgeber gehen von einer normalen Spieldurchführung aus. — Julian Franzke (@Julian_Franzke) February 27, 2020

Zumindest scheint man im Moment noch davon auszugehen, dass das Spiel stattfinden wird. Das Internetportal „salzburg.at“ meldet: „Ab 22 Uhr soll der Sturm Salzburg erreichen. Betroffen sind vor allem der Flachgau, das angrenzende Oberösterreich, die Stadt Salzburg und Teile des Tennengaus. Hier sollen Windspitzen von bis zu 100 km/h erreicht werden.“

„kachelmannwetter“ warnt unterdessen davor, dass „größte Gefahr während/zum Ende der Spielzeit“ besteht.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf den FC Salzburg

Salzburg/Frankfurt - Keine Pause für Eintracht Frankfurt. Nach der bitteren 2:1-Niederlage gegen Union Berlin im heimischen Waldstadion am Montagabend (24.02.2020) geht es für die SGE am Donnerstag, 27.02.2020, gleich in der Europa League weiter. Im Zwischenrunden-Rückspiel wollen die Hessen gegen den FC Salzburg den Einzug ins Achtelfinale klar machen.

Das Hinspiel im heimischen Waldstadion am vergangenen Donnerstag gewann Eintracht Frankfurt (SGE) souverän mit 4:1 und geht deshalb mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel in der Salzburger Red Bull Arena. Doch Eintracht-Trainer Adi Hütter ist nach der Vorstellung gegen Union Berlin gewarnt: „Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, wird es in Salzburg ganz schwer“, sagte er nach dem Spiel gegen die Aufsteiger aus der Hauptstadt.

Eintracht Frankfurt (SGE) trifft auf den FC Salzburg: Gacinovic und Dost fallen aus

Aufgrund der tollen Performance im Hinspiel kann Eintracht Frankfurt aber ganz beruhigt nach Salzburg reisen*. Verzichten muss Trainer Adi Hütter dabei definitiv auf Mijat Gacinovic und Bas Dost. Der erkrankte Gacinovic ist noch nicht wieder fit, Dost laboriert weiterhin an einer Adduktorenverletzung. Hoffnung hat Hütter allerdings bei Danny da Costa und Stefan Ilsanker. Die beiden waren wegen Fußschmerzen und Hüftproblemen gegen Union Berlin ausgefallen, reisten aber mit nach Salzburg und könnten am Donnerstag zum Einsatz kommen.

Sportvorstand Fredi Bobic der SGE ist guter Dinge für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg: „ Ich glaube nicht, dass wir nach dem 4:1 im Hinspiel jetzt Warnungen aussprechen müssen. Es ist klar, dass wir eine gute Ausgangsposition haben. Wenn wir die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen, kommen wir weiter“, sagte er nach dem Spiel gegen Union Berlin am Montagabend.

