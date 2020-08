Europa League im Live-Ticker: Kai Havertz mit einem Geniestreich - doch Bayer 04 muss Rückschlag hinnehmen

Europa League: Die deutschen Teams starten am Donnerstag mit grundverschiedenen Ausgangslagen. Bayer Leverkusen muss verteidigen, Eintracht Frankfurt hofft auf ein Wunder.

In der Europa League kämpfen am Donnerstag zwei Bundesliga-Mannschaften um den Einzug ins Finalturnier .

kämpfen am Donnerstag zwei Bundesliga-Mannschaften um den Einzug ins . Dabei empfängt Bayer 04 Leverkusen um 18.55 Uhr die Glasgow Rangers. Um 21 Uhr tritt Eintracht Frankfurt beim FC Basel an.

um die Glasgow Rangers. Um tritt beim FC Basel an. Während Bayer 04 eine gute Ausgangslage hat, hat Eintracht Frankfurt nur noch geringe Chancen auf das Viertelfinale.

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 0:0

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aranguiz, Palacios, Wirtz, Havertz, Diaby - Volland Aufstellung Glasgow Rangers: A. McGregor - Tavernier, Goldson, Helander, Barisic - Jack, Aribo, Barker - Davis, Morelos, Kent Tore:

28. Minute: Die Rangers tun sich schwer, offensiv Akzente zu setzen. Doch: Die Schotten kommen jetzt immerhin zu ihren Aktionen. In der Scottish Premiership ist ihr Rückstand auf den nationale Krösus Celtic Glasgow weiter groß. Das merkt man heute schon auch, großer Name hin oder her ...

23. Minute: Die nächste Riesen-Chance von Havertz! Der Nationalspieler kreuzt herrlich in die Box, wie ein Schleicher, wie ein Thomas Müller aus dem Rücken den Abwehr. Der Chippball kommt genau im richtigen Moment und in den Fuß. Der Spielmacher nimmt kurz auf, zieht dann ab - knapp neben den rechten Pfosten.

20. Minute: Leverkusen dominiert dieses Spiel klar. Havertz führt seine Mannschaft im Stile eines Strategen. Die Schotten stehen dagegen nur hinten drin. Dabei müssen sie ein 1:3 aufholen - eigentlich.

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers im Live-Ticker: Mega-Aktion von Kai Havertz

16. Minute: Riesen-Chance für Leverkusen! Was für eine Granate von Havertz. Im Sechzehner den Ball mitgenommen und aus der Drehung gegen die Latte gezimmert. Was da für ein Tempo und Dampf dahinter ist. Der Bursche ist einfach hochbegabt.

15. Minute: Gelbe Karte gegen Aranguiz (Bayer 04): Es ist die zweite für den Südamerikaner, er würde damit im Viertelfinale gegen Inter Mailand am Montag fehlen.

11. Minute: „Druck, Druck, Druck!“, ist im weiten leeren Rund immer wieder zu hören, wenn der Bayer-Express wieder anrollt. Ohne Zuschauer bekommt man wirklich viel mit. Schön ist es ohne Fans freilich trotzdem nicht.

9. Minute: Gefährliche Ecke von Bayer 04. Doch die Rangers können klären. In der Anfangsphase macht vor allem der Franzose Diaby viel Alarm.

5. Minute: Diaby zündet den Turbo und marschiert in die Box. Doch ein schottisches Bein ist dazwischen, auch der Nachschuss von Bender wird geblockt. Also: Der Bundesliga-Klub ist richtig gut im Spiel.

3. Minute: Bayer 04 macht gleich mächtig Druck. Die Rheinländer gehen mächtig drauf und stehen mit elf Mann in des Gegners Hälfte.

1. Minute: Los geht es in Leverkusen! Vor dem Anpfiff gingen die Spieler beider Mannschaften auf die Knie und sandten damit eine politische Botschaft im Kampf gegen Rassismus. Dabei wird die Geste des NFL-Football-Spielers Collin Kaepernick nachgemacht.

Update, 18.50 Uhr: Darf Bayer Leverkusen weiter vom Europa-League-Titel träumen?

Die Schotten sind da, Glasgow Rangers, was ein Name des europäischen Fußballs. Setzt es für die Werkself heute richtige "Bravehearts" oder ziehen die Rheinländer ins Viertelfinale ein? Die Spannung ist beinahe greifbar!

Update, 18.20 Uhr: Nochmal die Ausgangslage vor den Achtelfinal-Rückspielen der beiden deutschen Teams in der Europa League heute Abend: Bayer Leverkusen hat das Hinspiel bei den Glasgow Rangers 3:1 gewonnen, Eintracht Frankfurt verlor Zuhause gegen den FC Basel 0:3. Die Hoffnung aufs Viertelfinale dürfte bei den Rehinländern deutlich größer ausfallen ...

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers im Live-Ticker: Peter Bosz warnt die Werkself

Update, 17.55 Uhr: Vor der Partie in der Europa League sprach Bayer-Trainer Peter Bosz bei DAZN.

„Man schaut natürlich immer nach dem Gegner. Man muss sagen, dass die Rangers nach ihrem Restart vier Freundschaftsspiele gewonnen haben - schwere Spiele wie gegen Lyon. Sie sind gut drauf. Trotzdem müssen wir das Spiel gewinnen“, sagt der Niederländer vor dem Rückspiel gegen die Schotten: „Wir haben unsere Spielweise, deshalb erwarte ich, dass sie kompakt in ihrer Hälfte stehen und mit Kontern nach vorne spielen. Auch die Standards sind sehr wichtig für sie.“

Bayer 04 will gegen die Glasgow Rangers nach RB Leipzig als zweite deutsche Mannschaft in dieser Saison ins Viertelfinale eines europäischen Cup-Wettbewerbs. In einer Stunde geht es los!

Update vom 6. August: Eigentlich ist Bayer Leverkusen nach dem 3:1-Hinspielerfolg bei den Glasgow Rangers im März schon mit einem Bein weiter. Das wird aber nicht der Grund sein, warum Youngster Florian Wirtz aller Voraussicht nach in der Startelf der Leverkusener stehen wird. Der 17-Jährige überzeugte viel mehr in der Rückrunde durch starke Leistungen und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Vielleicht wird er ja der neue Kai Havertz, sollte dieser die Werkself im Sommer verlassen.

Europa League im Live-Ticker: Bayer Leverkusen mit Rückenwind - Frankfurt braucht ein Wunder

Leverkusen/Basel - Mehr als fünf Wochen nach dem Abschluss der Bundesliga-Saison 2019/20* und einen guten Monat nach dem Endspiel des DFB-Pokals* steht für die beiden deutschen Vertreter das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League* auf dem Plan. Pokalfinalist Bayer Leverkusen* gewann Mitte März mit 3:1 im Auswärtsspiel bei den Glasgow Rangers und muss sein Ergebnis nur verteidigen. Eintracht Frankfurt muss nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Basel alles in die Waagschale werfen.

Europa League im Live-Ticker: Leverkusen vor vermeintlich leichter Aufgabe? Rangers mit Mega-Vorbereitung

Trotz des 3:1-Siegs in Schottland kann sich die Werkself jedoch nicht zurücklehnen, denn die Glasgow Rangers bestritten in den vergangenen Wochen vier Testspiele. Gegen starke Gegner wie Olympique Lyon oder den OGC Nizza konnte man jedes Spiel zu Null für sich entscheiden. Auch den Auftakt der schottischen Liga-Playoffs in Aberdeen am Samstag gelang, man gewann mit 1:0 und scheint bestens auf das Rückspiel am Donnerstag um 18.55 Uhr vorbereitet zu sein.

Bayer Leverkusen hingegen ist seit der bitteren Niederlage im Finale des DFB-Pokals ohne Pflichtspiel und absolvierte auch kein Testspiel. Der Elf von Peter Bosz ist zwar das Erreichen des Viertelfinales zuzutrauen, jedoch wird die Aufgabe wohl schwerer als vermutet. Zudem wird Nationalspieler Nadiem Amiri seinem Team aufgrund einer Corona-Quarantäne fehlen. Der 23-Jährige hatte am vergangenen Samstag einen kurzfristigen Kontakt mit einer infizierten Person im privaten Umfeld und teilte dies seinem Verein selbst mit. Ohne den Offensivspieler wird es wohl nicht unbedingt einfacher für das Bayer-Kreuz.

Europa League im Live-Ticker: Frankfurt mit gutem Test gegen Monaco - Basel ist eingespielt

Eintracht Frankfurt* hat ebenfalls seit Wochen kein Pflichtspiel absolviert, erarbeitete sich bei einem Test am vergangenen Samstag gegen die AS Monaco mit Ex-Trainer Niko Kovac jedoch ein 1:1-Unentschieden. Mit einem 0:3 im Rücken wartet am Donnerstag um 21 Uhr eine sehr schwere Herausforderung auf die Frankfurter, zumal Gegner FC Basel seit Mitte Juni regelmäßig Ligaspiele austrug. Allerdings war der Schweizer FCB nicht allzu erfolgreich und schloss die Saison als Tabellendritter ab.

Das Rückspiel gegen @FCBasel1893 rückt näher! Hier sind die Offiziellen für #BaselSGE:

👮‍♂️ Miguel Antonio Mateu Lahoz (Bild)

🚩 Pau Cebrian Devis

🚩 Roberto Diaz Perez del Palomar

4⃣ Ricardo de Burgos Bengoechea

📺 Alejandro Jose Hernandez #SGEuropa pic.twitter.com/4bdPxcddXg — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 4, 2020

