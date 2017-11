Live-Ticker: Verletzungs-Schock für Schweden!  Italien fordert Elfmeter-Pfiff

Mamma mia, eine WM ohne Italien? Eigentlich unvorstellbar. Doch die Squadra Azzurra muss im Playoff-Rückspiel gegen Schweden ein 0:1 aufholen. Wir berichten im Live-Ticker vom WM-Qualifikations-Krimi!

Italien - Schweden 0:0 (-:-)

Italien: 1 Buffon - 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini - 6 Candreva, 7 Florenzi, 14 Jorginho, 18 Parolo, 4 Darmian - 23 Gabbiadini, 11 Immobile Schweden: 1 Olsen - 2 Lustig, 3 Lindelöf, 4 Granqvist, 6 Augustinsson - 17 Claesson, 13 Johansson, 7 Larsson, 10 Forsberg - 20 Toivonen, 9 Berg Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Tore:

>>> AKTUALISIEREN <<<

18. Minute: Das Spiel ist derzeit unterbrochen. Jakob Johannsson hat sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt und muss minutenlang behandelt werden.

16. Minute: Es geht munter hin und her im San Siro. Jorginho setzt Stürmer Immobile mit einem Steilpass in Szene, doch der Ex-BVB-Profi bekommt den Ball aus spitzem Winkel nur noch ans Außennetz.

13. Minute: Nun fordern die Gäste einen Strafstoß! Die Skandinavier reklamieren ein Handspiel von Matteo Darmian im Sechzehner. Doch der Italiener wurde aus kürzester Distanz angeschossen.

10. Minute: Und Schiedsrichter Lahoz zückt erneut den gelben Karton. Diesmal für den Schweden Johansson.

9. Minute: Chiellini sieht nach nicht einmal zehn Minuten die erste gelbe Karte dieser Partie.

8. Minute: Parolo kommt nach einem Zweikampf mit Augustinsson im Strafraum zu Fall. Doch die Pfeife des Unparteiischen Lahoz bleibt stumm. Doch Parolo war vor dem Schweden am Ball. Einen Elfmeter hätte man somit durchaus geben können.

6. Minute: Florenzi versucht es mit einem Distanzschuss aus knapp 20 Metern. Sein Schuss verfehlt das schwedische Tor jedoch deutlich.

6. Minute: Candreva flankt von rechts hoch und weit in die Mitte. Allerdings findet er keinen Abnehmer.

4. Minute: Die Anfangsphase ist von vielen kleinen Fouls und Ungenauigkeiten im Passspiel geprägt. Bei jeder Entscheidung gegen Italien, kocht die Stimmung auf den Rängen über.

1. Minute: Das Spiel läuft! Italien stößt an und spielt in Halbzeit eins von links nach rechts.

+++ Nun die Hymne Italiens. Sowohl die Spieler der Squadra Azzurra, als auch die 72.000 Zuschauer im San Siro singen den sogenannten „Inno di Mameli“ lautstark mit. Gänsehaut pur!

+++ Das muss nicht sein: Während der schwedischen Hymne pfeifen die italienischen Fans die Gäste gnadenlos aus.

+++ Die beiden Nationalmannschaften sind auf dem Rasen. Gleich geht es los!

+++ In der Verteidigung setzt Coach Gian Piero Ventura auf viel Erfahrung. Andrea Barzagli (36 Jahre), Leonardo Bonucci (30) und Giorgio Chiellini (33) bilden die Dreierkette, wobei sich Matteo Darmian und Antonio Candreva bei gegnerischem Ballbesitz nach hinten orientieren und die Dreier- zu einer Fünferkette bilden werden.

+++ Bei den Schweden haben es mit Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) und Emil Forsberg (RB Leipzig) zwei Bundesliga-Profis in die Startelf geschafft. Im Vergleich zum Hinspiel gibt es nur einen personellen Wechsel: Jakob Johannsson ersetzt den Hamburger Albin Ekdal im zentralen Mittelfeld.

+++ Wenn Sie sich fragen sollten, warum PSG-Star Marco Verratti nicht spielt: Der 25-Jährige fehlt gelbgesperrt.

+++ Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon hat vor dem entscheidenden Spiel gegen Schweden in den Playoffs den Kampfgeist seiner Mannschaft beschworen. „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel gegen Schweden für uns, für die Nation und für die Geschichte der Nationalmannschaft ist“, sagte der 39-Jährige.

+++ Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson schickt diese Spieler von Beginn an aufs Feld: 1 Robin Olsen - 2 Mikael Lustig, 3 Victor Lindelöf, 4 Andreas Granqvist, 6 Ludwig Augustinsson - 17 Viktor Claesson, 13 Jakob Johansson, 7 Sebastian Larsson, 10 Emil Forsberg - 20 Ola Toivonen, 9 Marcus Berg

+++ Diese italienische Elf soll es heute richten:

+++ Für die Squadra Azzurra steht einiges auf dem Spiel. Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Freitag ist die WM-Teilnahme in Gefahr. Es wäre der Super-Gau. Italien würde erstmals seit 1958 eine WM-Endrunde verpassen.

+++ Heute Abend steigt im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, auch bekannt unter dem Namen San Siro, das Rückspiel zwischen dem viermaligen Weltmeister und den Skandinaviern.

+++ Buonasera a tutti! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum WM-Playoff-Spiel zwischen Italien und Schweden.

+++ Ciao e benvenuto zum alles entscheidenden Rückspiel im WM-Qualifikations-Playoff-Duell zwischen Italien und Schweden! Schafft Italien noch die Wende? Alle Infos gibt‘s hier im Live-Ticker!

Vorbericht

Das hatten sich die Azzurri und ihre Tifosi anders vorgestellt: Am Montag muss Italien in Mailand im Rückspiel gegen Schweden den Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Andernfalls sind die Italiener das erste Mal seit fast 60 Jahren nicht bei einer Fußball-WM dabei. In Stockholm hatte Italien am Freitagabend 0:1 verloren.

Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon hat vor der alles entscheidenden Partie den Kampfgeist seiner Mannschaft beschworen. „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel gegen Schweden für uns, für die Nation und für die Geschichte der Nationalmannschaft ist“, sagte der 39 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft am Sonntag. „Wir können es umdrehen“, meinte Buffon. Der Torwart von Juventus Turin würde in Russland 2018 zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Es wird erwartet, dass er sich nach dieser Saison zurückzieht. Qualifiziert sich Italien nicht für die WM, könnte es am Montag der letzte internationale Auftritt Buffons für die Azzurri sein.

Schon am Freitag nach der Pleite in Solna hatte der italienische Coach Gian Piero Venturo gesagt: „Jetzt müssen wir einfach gewinnen, wir müssen das Ergebnis in Mailand umdrehen.“ Fehlen wird den Azzurri in jedem Fall Marco Verratti, der im Hinspiel Gelb gesehen hatte und daher im Rückspiel gesperrt zuschauen muss.

Albin Edkdal, schwedischer Bundesliga-Profi in Diensten des Hamburger SV und mit reichlich Serie-A-Erfahrung aus seinen früheren Stationen Juventus Turin, AC Siena und FC Bologna, sagte vor dem Rückspiel: „Wir erwarten einen anderen Gegner als letzten Freitag: energischer, aggressiver und mit mehr Willen. Ehrlich gesagt haben mich die Italiener ein wenig enttäuscht, aber wir wissen, dass die Qualifikation erst nach 180 Minuten entschieden ist. Der Druck lastet aber auf ihnen, sie bleiben der Favorit.“

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.