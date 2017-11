Live-Ticker: Gelingt Griechenland noch ein Fußball-Wunder?

Nach der Abreibung für Griechenland im WM-Playoff gegen Kroatien steht in Piräus das zweite Aufeinandertreffen an. Kann die Auswahl von Trainer Skibbe das Blatt noch wenden? Hier gibt‘s den Live-Ticker!

Griechenland - Kroatien -:- (Sonntag, 20.45 Uhr in Piräus)

Schiedsrichter: Bjoern Kuipers (Niederlande)

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Rückspiel zwischen Griechenland und Kroatien! Das entscheidende Aufeinandertreffen steigt in Piräus am Sonntagabend um 20.45 Uhr - alle Infos zur Partie gibt‘s hier!

Vorbericht

Die griechische Fußball-Nationalmannschaft ist nicht gerade für ihre Offensivstärke bekannt. Mit Otto Rehhagel konnte man einst trotz dieses Makels Europameister werden - dass das Team jedoch auch beim nächsten großen Turnier 2018 in Russland teilnimmt, erscheint mehr als fraglich: Im Playoff-Hinspiel setzte es in Kroatien eine herbe 1:4-Pleite, gegen die mit Stars wie Luka Modric (Real Madrid) und Ivan Rakitic (Barcelona) gespickte Auswahl gingen die Griechen verdient als Verlierer vom Platz.

Michael Skibbe, seit 2015 Trainer der griechischen Nationalmannschaft, sieht sich nach der Niederlage Kritik ausgesetzt. Von einer „noch nie dagewesenen Blamage“ spricht sogar eines der heimischen Blätter. Der deutsche Coach selbst gab zu, dass sich die Kroaten „teilweise in einen Rausch gespielt haben“. Sollten die Hausherren in Piräus doch noch das Wunder vollbringen, so müsste laut bekannter Arithmetik ein Sieg mit mindestens drei Toren her. Wie die Griechen im Hinspiel, muss auch Kroatien beim Auswärtsspiel auf seine Fans verzichten. Grund ist die Befürchtung von Ausschreitungen, wie sie im Jahr 2011 im Rahmen dieses Duells in der EM-Qualifikation passiert sind.

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.