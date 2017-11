Live-Ticker: Heißes Duell zwischen Kroatien und Griechenland um WM-Ticket

Es ist das wohl heißeste Duell um ein WM-Ticket: In den Playoffs empfängt Kroatien die Gäste aus Griechenland. Wir berichten vom Hinspiel im Live-Ticker!

Kroatien - Griechenland -:- (Donnerstag, 20.45 Uhr in Zagreb)

Kroatien: - Griechenland: - Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien) Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Hinspiel zwischen Kroatien und Griechenland! Anstoß in Zagreb ist am Donnerstagabend um 20.45 Uhr - alle Infos zur Partie gibt‘s hier!

Vorbericht

Nach der verpassten - und ziemlich blamabel verlaufenen - Qualifikation für die EM 2016 hat Griechenland nach drei turbulenten Jahren sich doch noch die Chance auf ein Ticket für die WM 2018 in Russland erhalten. Unter dem deutschen Trainer Michael Skibbe schaffte die griechische Nationalmannschaft Platz 2 in der Qualifikationsgruppe H hinter Belgien.

Doch mit Kroatien treffen die Hellenen auf einen äußerst unbequemen Gegner. "Vielleicht ist es gut, das Rückspiel zuhause zu haben. Man kann auswärts zunächst defensiver spielen und dann sehen, wie man das Rückspiel angeht", sagte Skibbe gegenüber FIFA.com nach der Playoff-Auslosung. "Ihre Offensive ist ziemlich stark, aber wir verteidigen meistens auch sehr gut, aber warten wir ab, was auf dem Platz passiert."

Verzichten muss Skibbe allerdings auf einen wichtigen Abwehrmann: Kostas Manolas hatte sich beim 2:1-Sieg auf Zypern am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation mittels Zeitspiel eine Gelbsperre für das abschließende 4:0 gegen Gibraltar eingehandelt. Die FIFA sah in Manolas' Handeln Vorsatz und sperrte den Profi von AS Rom für eine weitere Partie. "Manolas hat schon gegen Gibraltar nicht gespielt. Und nun hat die FIFA ihn vier Wochen später für etwas bestraft, was jeder Fußballer tut", kritisierte Skibbe die Entscheidung.

Die Kroaten wurden in der Gruppe I etwas überraschend nur Zweiter hinter Island - und vertrauen nun in den Playoffs auf die große Erfahrung zahlreicher Stars wie Ivan Rakitic, Luka Modric oder Mario Mandzukic.

Eine Besonderheit gilt für dieses Playoff-Duell: Die Griechen werden im Hinspiel ohne die Unterstützung mitgereister Fans auskommen müssen. Eine entsprechende Vereinbarung, die aber auch für kroatische Zuschauer beim Rückspiel am 12. November in Piräus gilt, wurde am Donnerstag vergangener Woche von den beiden nationalen Verbänden unterzeichnet. Besonders kroatische Stadionbesucher waren in den vergangenen Jahren mehrfach durch gewalttätige Auseinandersetzungen und rechtsradikale Pöbeleien unangenehm aufgefallen.

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.