Live-Ticker: Nordirland und Schweiz eröffnen Kampf um WM-Ticket

Der Kampf um die letzten europäischen Tickets für die WM 2018 in Russland beginnt! Am Donnerstag starten die Playoffs, den Anfang machen Nordirland und die Schweiz. Das Hinspiel gibt‘s hier im Live-Ticker!

Nordirland - Schweiz -:- (Donnerstag, 20.45 Uhr in Belfast)

Nordirland: - Schweiz: - Schiedsrichter: Ovidiu Haţegan (Rumänien) Tore: -

+++Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Hinspiel zwischen Nordirland und der Schweiz! Anstoß im Windsor Park zu Belfast ist um 20.45 Uhr - wir wünschen viel Spaß, jede Menge Spannung und natürlich Tore!

Vorbericht

Die Zeiten, in denen Nordirland als Fußballzwerg galt, sind vorbei. Das Team von Michael O'Neill hat zu Hause in Belfast in den vergangenen vier Jahren nur das Spiel gegen Weltmeister Deutschland verloren. "Das Spiel im Windsor Park wird überaus wichtig. Dort können die Weichen dafür gestellt werden, ob wir uns für Russland 2018 qualifizieren können", so der Coach.

Die Eidgenossen sehen sich daher auch nicht in der Favoritenrolle. „Die Chancen stehen 50:50“, sagte Trainer Vladimir Petkovic. „Für uns ist sicher positiv, dass wir zuerst auswärts antreten können.“

Die Nordiren erreichten durch Platz 2 in der Gruppe mit Deutschland die Playoff-Spiele. Bei der Euro 2016 kamen sie ins Achtelfinale. Für eine WM konnte sich das Team letztmals 1986 qualifizieren. „Es ist mehr als 30 Jahre her, dass Nordirland bei einer WM dabei war. Es wäre wirklich ein fantastischer Erfolg, es wieder dorthin zu schaffen“, weiß O‘Neill.

Die Schweiz, das in der FIFA-Weltrangliste bestplatzierte Playoff-Team, wurde hinter Portugal Gruppenzweiter und weiß, welche Qualitäten gegen die kampfstarken Briten gefragt sind. „Wir dürfen die Beine nicht zurückziehen", verlangt Coach Petkovic und warnt vor der hitzigen Atmosphäre: "Jeder Zweikampf, jeder Fehlpass des Gegners wird von den Zuschauern wie ein Tor gefeiert."

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.