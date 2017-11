Live-Ticker: Hitziger Beginn! Erste Gelbe Karte schon nach 15 Sekunden

Die Squadra Azzurra nicht bei der WM 2018 dabei? Eigentlich kaum vorstellbar. Doch Schweden will in den Playoff-Spielen den Italienern das Ticket für Russland 2018 wegschnappen. Wir berichten vom Hinspiel im Live-Ticker!

Schweden - Italien 0:0 (-:-)

Schweden: Olsen - Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Toivonen, Berg Italien: Buffon - Chiellini, Bonucci, Barzagli - De Rossi, Parolo, Verratti - Darmian, Candreva - Belotti, Immobile Schiedsrichter: Cüneyt Çakır (Türkei) Tore: -

39. Minute: Die Schweden sind nun klar tonangebend, während die Italiener ihr Plus in Sachen Ballbesitz längt verloren haben. Nach den beiden Chancen zu Beginn warten wir schon länger auf die nächste Torchance. Mittlerweile haben sich die Abwehrreihen jedoch ziemlich gefestigt.

30. Minute: Schwächung für die Italiener! Mittelfeldmann Verratti leistet sich ein Foul und fehlt dem viermaligen Weltmeister damit im entscheidenden Rückspiel.

24. Minute: Der Leipziger Forsberg zeigt bislang eine starke Vorstellung. Immer wieder kann sich der quirlige Angreifer gut in Szene setzen. Eine schöne Vorlage zwirbelt der Zehner allerdings zwei Meter über das Kreuzeck. Da war durchaus mehr drin für die Hausherren.

15. Minute: 50.000 Zuschauer machen hier mächtig Atmosphäre und auch die Beteiligten auf dem Rasen geben alles! Bislang bekommen wir eine äußerst ansehnliche Partie zu sehen, in der beide Mannschaft schnell nach vorne spielen.

9. Minute: Kurze Zeit später besitzen auch die Schweden die erste gute Möglichkeit! Toivonen ballert die Kugel ebenfalls knapp links neben das Gehäuse.

7. Minute: Die erste Riesenchance besitzen die Italiener! Eine schöne Flanke von links köpft Belotti wenige Zentimeter links neben das Tor. Übrigens feiert Altstar Gigi Buffon ein Jubiläum: Der Torhüter steht nun 15.000 Minuten im Tor der „Squadra Azzura“!

1. Minute: Das Spiel läuft noch keine 15 Sekunden, und schon sorgt ein harter Ellbogencheck an einem Italiener für tumultartige Szenen... Die Gelbe Karte gibt es dann nicht für den Verursacher Toivonen, sondern Sturmkollege Berg aufgrund von Meckerns. Bonucci, der den harten Schlag abbekam, berappelt sich und ist mittlerweile wieder auf den Beinen.

20.48 Uhr: Die Partie läuft - drei Minuten später als ursprünglich vorgesehen.

20.40 Uhr: Favorisiert sind ohne Frage die Italiener, die nicht nur auf das namhaftere Team zurückgreifen, sondern auch noch den Vorteil genießen, das Rückspiel vor heimischem Publikum austragen zu können. Oder können die Schweden hier in Stockholm für eine Überraschung sorgen? In wenigen Minuten begeht Schiri Cakir aus der Türkei den Anpfiff.

20.08 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Bekommen wir heute ein offensiv geführtes Duell zu sehen? Die Schweden agieren in einem 4-4-2, das durchaus angriffsfreudig vorgetragen werden kann. Zwei Bekannte aus der Bundesliga treiben das Vorwärtsspiel der Hausherren an: Hamburgs Ekdal und der Leipziger Forsberg. Im Gegenzug setzen die Italiener auf ein 3-5-2-System. Die Flügelspieler Darmian und Candreva könnten auf den Außenbahnen den Weg zum Torerfolg suchen. Sturmspitze ist der Ex-Dortmunder Immobile, der sich in der Form seines Lebens befindet.

+++Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Hinspiel zwischen Schweden und Italien*! Das dritte WM-Playoff-Hinspiel steigt am Freitagabend um 20.45 Uhr - alle Infos zur Partie gibt‘s hier!

Vorbericht

Die Schweden ließen in der Qualifikationsgruppe A dank der besseren Tordifferenz die Niederlande hinter sich und mussten nur Gruppensieger Frankreich den Vortritt lassen. Doch vor einer Teilnahme an der Endrunde in Russland im kommenden Sommer steht noch eine hohe Hürde - Gegner Italien ist der vielleicht dickste Brocken in den Playoff-Begegnungen.

"Italien ist der Favorit, aber wir haben ein gutes Gefühl im Team", sagte Schwedens Torjäger Marcus Berg. "Wir glauben daran, dass wir es zur Weltmeisterschaft schaffen können." Und sollten es die Nordeuropäer tatsächlich schaffen, so Berg, "wird damit ein Traum wahr. Ich und viele meiner Mannschaftskameraden denken und reden immer noch über die Weltmeisterschaft 1994, bei der Schweden Dritter wurde“. Schweden-Coach Janne Andersson warnte bereits nach der Playoff-Auslosung vor der Squadra Azzurra: „Der italienische Fußball ist historisch gut, mit individuell starken Spielern.“

Die Italiener hatten in Gruppe G das Nachsehen gegenüber Spanien. Nationaltrainer Gian Piero Ventura weiß: „Für uns zählt nur, zur WM zu fahren. Meine Mannschaft strahlt eine große Überzeugung und Ernsthaftigkeit aus. Die Spieler werden alles dafür geben.“

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.

