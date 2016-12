Lothar Matthäus im Interview: „Löw muss nun die Spannung halten!“

Gespräch zur Nationalmannschaft

München - Im tz-Interview analysiert Lothar Matthäus die Form der DFB-Elf und erklärt, woran Jogi Löw 2017 arbeiten muss.

Herr Matthäus, bei der EM ist die Nationalmannschaft im Halbfinale gescheitert, doch in der WM-Quali läuft es rund. Wie beurteilen Sie das Jahr 2016 für die DFB-Elf?

Matthäus: Es geht nicht immer nur um Titel, sondern auch um das Auftreten. Und das hat mir bei der EM größtenteils imponiert. Nicht jedes Spiel war überragend, aber gegen Frankreich oder Italien hat die Mannschaft Ausrufezeichen gesetzt. Was mir allerdings noch besser gefallen hat, waren die WM-Qualifikationsspiele. Mit welcher Energie, mit welcher Konzentration und mit welcher Einstellung die angegangen worden sind, das war beeindruckend. Das war ja zwei Jahre zuvor nach der WM das Manko. Deswegen glaube ich, dass die Nationalmannschaft trotz des Ausscheidens im EM-Halbfinale auf ein gutes Jahr zurückblicken kann.

Ist die WM-Quali im neuen Jahr wichtiger als der Confederations Cup?

Matthäus: Ich würde diese beiden Wettbewerbe unterschiedlich bewerten. Dass der Confed Cup nicht die oberste Priorität hat, ist ja bereits gesagt worden. Jogi Löw wird einige Spieler, die in ihren Vereinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, im Sommer schonen. Die Spieler hatten in diesem Jahr keinen richtigen Sommerurlaub, 2018 ist dann die Weltmeisterschaft – da ist Regeneration sehr wichtig. So hat Löw die Gelegenheit, viele talentierte Spieler aus der U21 zu testen und jungen Nationalspielern auch mal mehr Einsatzzeit zu geben. Dennoch glaube ich nicht, dass der Bundestrainer dieses Turnier abschenkt. Dafür haben wir auch zu viele gute Spieler im Kader. Und zur WM-Quali: Die ist für mich nur noch reine Formsache. Die Mannschaft ist eigentlich schon qualifiziert, da lege ich mich fest, denn die Gegner sind zu schwach, um Löws Team noch ernsthaft zu gefährden. Trotzdem hat mir das Auftreten in den WM-Qualifikationsspielen bisher imponiert: die Konzentration, der Siegeswille. Wenn die Mannschaft das 2017 so weiter durchzieht, wird sie die Quali ohne Punktverlust abschließen. Da lege ich mich jetzt schon fest.

Lothar Matthäus: Daran muss Jogi Löw vor der WM 2018 arbeiten

Woran muss Joachim Löw denn noch arbeiten, um bei der Weltmeisterschaft in Russland den Titel verteidigen zu können?

Matthäus: Vor allem ist es wichtig, dass er weiterhin eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz hat. Dann ist es auch für neue Spieler leicht, sich einzufinden. Das hat Serge Gnabry mit drei Treffern in seinem ersten Länderspiel ja vor Kurzem erst bewiesen. Und Löw muss dafür sorgen, dass die Spannung hochbleibt.

Das ist ja immer ziemlich leicht gesagt…

Matthäus: …kann aber allein durch verschärften Konkurrenzkampf schon gelingen. Löw neigt dazu – und das ist ihm ja auch vorgehalten worden –, an Spielern festzuhalten, mit denen er vor vier, sechs oder acht Jahren schon mal gute Erfahrungen gemacht hat. Ob das immer richtig ist, muss er selbst entscheiden. Für mich sollte das Leistungsprinzip im Vordergrund stehen, Jogi verfügt ja über eine breite Auswahl an guten Spielern. Da ist er gefordert, die richtigen herauszufiltern. Auf der anderen Seite hat er aber auch ein unheimlich gutes Gespür dafür, welche Spieler ein positives Klima in der Mannschaft erzeugen.

Mit Miro Klose hat Löw einen ehemaligen Weltklassestürmer in sein Trainerteam geholt. Kann das helfen, um die Abschlussschwäche der Mannschaft abzustellen?

Matthäus: Ich denke nicht, dass Miroslav Klose das Stürmerproblem – sofern wir tatsächlich eins haben – in ein paar Trainingseinheiten beheben kann. Und er wird auch keinen Angreifer entdecken, der uns 2018 zum WM-Titel schießt. Aber dank seiner Erfahrung und mit seiner Persönlichkeit kann er den Spielern Tipps geben. Oft ist das ja auch eine mentale Geschichte. Denken Sie an Boris Becker: Der hat Novak Djokovic nicht das Tennisspielen beigebracht, aber ihm im mentalen Bereich unheimlich geholfen, weil er viele Drucksituationen selbst kannte und wusste, wie man mit ihnen umgehen muss. Miro hat ein tolles Standing in der DFB-Elf, er war ein absoluter Teamplayer. Ich denke es ist eine gute Wahl, ihn mit ins Team genommen zu haben.

Sie sind mit 150 Einsätzen immer noch Rekordnationalspieler. Glauben Sie, dass bei der Vielzahl der Länderspiele heutzutage ein aktiver Spieler Sie irgendwann ablösen wird? Oder ist es – wie zum Beispiel im Handball – inzwischen denkbar, dass die Profis freiwillig auf Spiele oder gar große Turniere verzichten, weil die Belastung so hoch ist?

Matthäus: Natürlich brauchen Fußballprofis ihre Pausen, das ist ganz klar. Aber bei den großen Spielen will man doch dabei sein. Wäre das letzte Spiel gegen Italien eine Qualifikationspartie gewesen, wäre sicher nicht der ein oder andere Spieler vorher abgreist. Ich sehe das Thema Belastung ein bisschen differenzierter. Früher kam man auch auf 55 bis 60 Spiele im Jahr. Und damals waren die Kader noch nicht so breit wie heute, groß rotieren konnte man nicht. Allerdings ist das Tempo deutlich höher geworden. Dadurch steigt auch die Intensität der Begegnungen, und das sorgt für eine extremere Beanspruchung der Spieler.

Der deutsche Rekordnationalspieler wird also noch eine ganze Weile Lothar Matthäus heißen.

Matthäus: Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich fast 21 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt habe. Das wird heutzutage kaum noch jemand schaffen, außer vielleicht ein Torhüter. Und für die 21 Jahre habe ich ja eigentlich noch zu wenig Einsätze, weil ich häufig verletzt war und mit Berti Vogts bekanntlich ja drei Jahre nicht auf einer Wellenlänge lag.

Lothar Matthäus: WM mit 48 Mannschaften ist aufgeblasen

Wäre es für Sie als Spieler vorstellbar gewesen, eine WM mit 48 Mannschaften zu spielen?

Matthäus: Für mich ist das Ganze nur aufgeblasen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Welche?

Matthäus: Als FIFA-Präsident möchte man natürlich auch den kleinen Verbänden entgegenkommen, schließlich haben die bei den nächsten Wahlen auch eine Stimme, die genauso viel zählt wie die der großen Verbände. Und dazu ist man bei der FIFA über jeden Teilnehmerplatz froh, der spült viel Geld in die Kassen. Ich halte von dieser Idee allerdings überhaupt nichts. Wozu das führt, hat man ja bei der EM in Frankreich gesehen. Als Fußballfan will ich bei einer Endrunde die Creme de la Creme sehen. Und Überraschungen gibt es auch ohne zahlreiche Underdogs, das hat der Europameister Griechenland 2004 ja bewiesen.

Interview: Sven Westerschulze