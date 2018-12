Nachbarschafts-Duell im Liveticker: Jetzt muss die Eintracht bei Mainz 05 ran

Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um die Aufstellung, wer Tore schießt und alle entscheidenden Spielzüge bei uns im Liveticker.

Frankfurt - Gude Adlers! Die Eintracht ist heute in der Opel-Arena in Mainz zu Gast. Die Frankfurter wollen nach dem Sieg in der Europa League und gegen Bayer Leverkusen einen weiteren Dreierim Kampf um die Champions-League-Plätze holen. Mainz 05 will Wiedergutmachung für die 1:4-Klatsche vergangenes Wochenende gegen Leipzig betreiben. Eine wichtige Partie (Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen) für beide Mannschaften also, auf die in dieser Englischen Woche jeweils noch ein Hochkaräter wartet. Mainz muss am Sonntag in Hoffenheim antreten, während die Adler den wiedererstarkten Rekordmeister aus München empfangen.

Wir tickern das Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wieder live. Anpfiff in der Opel-Arena ist um 20.30 Uhr, derextratipp.com*-Liveticker startet eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Wir freuen uns auf Euch, Eintracht Frankfurt International!

sapi/nabe/ias

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (-:-)