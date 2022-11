Wochenlang verletzt: Neuer hat Botschaft für Flick

Von: Maximilian Kettenbach

Hat Probleme mit der Schulter: Bayern-Torwart Manuel Neuer. © Sven Hoppe/dpa

Manuel Neuer fiel wegen einer Schulterverletzung sieben Spiele lang aus. Nun spricht der Bayern-Keeper über sein Comeback und die WM in Katar.

München – Es war wie verzwickt. Eine schmerzhafte Prellung des Schultereckgelenks bremste Manuel Neuer Mitte Oktober. Der Bayern-Keeper verpasste in dieser Zeit sieben Pflichtspiele und die Zweifel wuchsen: Wird Neuer rechtzeitig zur WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) fit?

Nun gibt der 36-Jährige die Antwort darauf selbst. „Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung“, sagte Neuer in einem Video, das der FC Bayern am Abend bei Twitter veröffentlichte. Für die Weltmeisterschaft sehe es „natürlich gut aus. Wenn ich alles mit der Mannschaft machen kann und trainieren und spielen kann, steht der WM nichts im Wege“.

Vor der WM: Neuer nimmt Restrisiko in Kauf

Zuvor hatte schon FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann Optimismus geäußert. „Manu wird mitfahren und wieder spielen, wenn es im Abschlusstraining gut läuft“, sagte er vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Hertha BSC. Man habe „so lange gewartet, bis er wieder schmerzfrei ist. Es gibt immer ein gewisses Risiko. Aber die Mediziner haben Grünes Licht gegeben“, ergänzte Nagelsmann.

Das Restrisiko nimmt Manuel Neuer wohl in Kauf. Schließlich will und muss er Spielpraxis sammeln, vor seiner vermutlich letzten Weltmeisterschaft.

Die Bayern verkündeten Nationaltrainer Hansi Flick dann direkt noch eine weitere frohe Botschaft: Auch Nationalspieler Leroy Sane ist nach einem Muskelfaserriss einsatzbereit. Sane wird laut Nagelsmann genauso wie der lange Zeit verletzte Lucas Hernandez im Bayern-Kader für Berlin stehen. Allerdings: Bayern- und DFB-Star Thomas Müller fällt wegen Problemen im Hüft- und Beckenbereich weiterhin aus. „Er wird das Wochenende pausieren und dann unter der Woche hoffentlich wieder einsteigen können“, so Nagelsmann. Auch Matthijs de Ligt (Knieprobleme) steht den Bayern nach wie vor nicht zur Verfügung. Doch immerhin für Neuer hat die verzwickte Zeit ein Ende. mke,afp