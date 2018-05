Intime Einblicke: Mario Götze spricht über seine mysteriöse Erkrankung, seine Bayern-Zeit und das WM-Tor

Dokumentation auf DAZN

Mario Götze erzielte das entscheidende Tor bei der WM 2014 - doch war der Treffer vielleicht mehr Fluch als Segen für ihn? In einer exklusiven Dokumentation auf DAZN gibt der am kontroversesten diskutierte Fußballer Deutschlands einen exklusiven Einblick in seine Gefühlswelt und seine Karriere.