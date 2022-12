Marokko gegen Spanien heute live: „Deutschlands WM-Achtelfinale“ im Fokus

Von: Korbinian Kothny

Marokko und Spanien treffen im WM-Achtelfinale aufeinander. Können die Nordafrikaner ihren starken Lauf fortsetzen? Wir berichten im Live-Ticker.

München – Es ist angerichtet. Am Dienstag werden die letzten Viertelfinal-Teilnehmer für die WM 2022 gesucht. Den Anfang machen Marokko und Spanien um 16 Uhr (MEZ) im Education-City-Stadion. Besonders bitter wird das Spiel für die Fans der deutschen Nationalmannschaft.

Die DFB-Elf schied als Gruppendritter bereits nach der Vorrunde aus. Spanien hingegen qualifizierte sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase. Bei einem Sieg der „La Roja“ im abschließenden Gruppenspiel wären beide europäischen Schwergewichte ins Achtelfinale eingezogen.

Alvaro Morata und Noussair Mazraoui kämpfen um den Einzug ins WM-Viertelfinale. © Imago

Marokko gegen Spanien heute live: Wird Spanien für Japan-Pleite bestraftt?

Die Partie heute um 16 Uhr wäre „Deutschlands WM-Achtelfinale“ gewesen. Es kam bekanntlich anders. Die Spanier verspielten mit der Japan-Pleite noch den Gruppensieg, rutschten als „Belohnung“ in die wohl leichtere Hälfte des Turnierbaums und landeten wegen der besseren Tordifferenz vor Deutschland. Im Achtelfinale wartet jetzt Marokko und nicht Vize-Weltmeister Kroatien, der am Montag Japan in einer dramatischen Partie ausgeschalten hatte.

Spanien sollte allerdings die Nordafrikaner nicht unterschätzen. Marokko überzeugte in Gruppe F als Gruppensieger. Die Afrikaner punkteten gegen Kroatien (0:0), Belgien (2:0) und Kanada (2:1). Besonders das Dreigestirn um Bayern-Star Noussair Mazraoui, PSG-Verteidiger Achraf Hakimi und Chelsea-Künstler Hakim Ziyech steht bei den Marokkanern im Fokus.

Marokko gegen Spanien heute live: Sieger trifft auf Portugal oder Schweiz

Nicht nur wegen der drei Superstars warnte Spanien-Coach Luis Enrique: „Ich habe gesehen, wie Marokko Erster einer sehr schweren Gruppe geworden ist, in einer wunderbaren Verfassung sind, und es gibt viele Fans aus Marokko hier auf den Tribünen“.

In einem möglichen Viertelfinale würde man auf den Sieger des anderen Achtelfinales am Dienstag treffen. Um 20 Uhr (MEZ) kämpfen Portugal und die Schweiz um das letzte Viertelfinal-Ticket. (kk)