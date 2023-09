Offenbarungseid im TV-Interview: Hansi Flick hat fertig und keine Chance mehr verdient

Von: Patrick Mayer

Bundestrainer Hansi Flick hat die deutsche Nationalmannschaft verloren. An einer Trennung führt nach dem Debakel gegen Japan kein Weg vorbei. Ein Kommentar.

Wolfsburg – Hat er das wirklich ernst gemeint? Hansi Flick flüchtete sich nach dem 1:4-Debakel Deutschlands gegen Japan in Ausreden. Das gesamte TV-Interview des Bundestrainers bei RTL war ein einziger Offenbarungseid. Gespickt mit Einschätzungen, die sich nicht mehr entschuldigen lassen.

Hansi Flick: Bundestrainer gibt nach Japan-Debakel fragwürdiges Interview

Flick hat fertig! An einer Trennung führt neun Monate vor der Heim-EM 2024 kein Weg vorbei. Und zwar schon vor dem nächsten Länderspiel des DFB-Teams gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (21 Uhr, hier im Live-Ticker). „Ob man ihn jetzt halten kann, bezweifle ich!“, meinte RTL-Experte Lothar Matthäus, ehe Flick selbst vor das Mikrofon trat.

„Wir haben aktuell nicht die Mittel, so eine kompakte Abwehr zu überspielen und Torchancen herauszuspielen“, sagte der 58-jährige Badener und redete die Japaner stark. Eine Mannschaft, bei allem Respekt für die gezeigte Leistung und ihre Klubs, für die Spieler von Fortuna Düsseldorf und vom VfL Bochum die Tore erzielten. Während sich die deutsche Aufstellung aus Profis von Real Madrid, vom FC Bayern, dem FC Barcelona und Borussia Dortmund zusammensetze.

IPPEN.MEDIA-Autor Patrick Mayer kommentiert das deutsche Fußball-Debakel gegen Japan. © pm

Hansi Flick: Bundestrainer hat deutsche Nationalmannschaft verloren

Flick hat diese Mannschaft komplett verloren. Nur ein Beispiel: Dass der neue Rechtsverteidiger Joshua Kimmich bei Ballbesitz in die Mitte stürmen sollte, um Überzahl zu schaffen, war ein grober taktischer Fehlgriff des Bundestrainers. Stattdessen nahm Kimmich Emre Can und Ilkay Gündogan unnötig den Platz weg. Es zeigt das wilde taktische Durcheinander. In einer Truppe ohne Leidenschaft. Einer Mannschaft ohne Hierarchie. Einem Team, insofern es denn ein solches ist, ohne Plan.

„Ein vernichtendes Urteil, dass wir diese Basics nicht haben“, meinte Rekordnationalspieler Matthäus: „Es kann nicht sein, dass Japan uns so weit überlegen ist. Das hört sich für mich komisch an. Weil Deutschland eine Fußball-Macht ist.“ Doch: Das war einmal. Während die EM 2024 im eigenen Land nicht mehr weit ist, liegt Fußball-Deutschland am Boden. Das hat letztlich der Mann maßgeblich zu verantworten, der noch darauf hinwies, dass der kommende Gegner zwei Tage mehr Vorbereitungszeit habe.

Hansi Flick: DFB sollte sich nach Japan-Blamage vom Bundestrainer trennen

Sucht er jetzt schon vor Länderspielen nach Ausreden? Er „stehe unter Schock“, erzählte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach der Blamage von Wolfsburg an den Mikros. Man werde „jetzt eine Nacht darüber schlafen“. Um allen Ernstes mit Flick ins Frankreich-Spiel zu gehen? „Wir in Deutschland müssen aufwachen“, sagte Flick am Ende des RTL-Interviews. Das gilt vor allem für ihn selbst und die DFB-Spitze. (pm)