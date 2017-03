Keita hat nach Kollaps Krankenhaus verlassen

Leipzig - RB Leipzigs Mittelfeldspieler Naby Keita hat nach seinem im Spiel gegen den VfL Wolfsburg erlittenen Kreislaufkollaps das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen.

Das teilte der Verein dem MDR mit. Als Grund für den Kollaps gab der Verein am Sonntag eine „akute Belastungsreaktion“ an.

Keita war in die Leipziger Uni-Klinik gebracht worden. „Glücklicherweise sind alle Werte in Ordnung, so dass Keita nach einer Nacht im Krankenhaus voraussichtlich heute wieder entlassen werden kann“, hatte der Aufsteiger am Sonntagvormittag mitgeteilt.

Keita am Samstag hatte nach dem 0:1 gegen die Niedersachsen einen Kreislaufkollaps erlitten. Der 22-Jährige sei neben dem französischen Defensiv-Kollegen Dayot Upamecano etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Abpfiff umgefallen, sei kurzzeitig nicht bei Bewusstsein gewesen, sagte Rangnick. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, sagte der RB-Sportdirektor am Sonntag im TV-Sender Sport1.

