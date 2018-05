Doping-Experte Seppelt bekommt doch Visum für Russland

Doping-Experte Hajo Seppelt bekommt nun doch ein Visum für die WM in Russland.

München - Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt erhält nun doch ein Einreisevisum für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Dies bestätigte Außenminister Heiko Maas auf Twitter. Zuvor hatte stern.de unter Berufung auf "informierte Kreise" in Berlin berichtet. Seppelt selbst, der sich zur Zeit im Ausland aufhält, konnte diese Information auf SID-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15. Mai 2018

Das vom SWR beantragte Visum war in der vergangenen Woche für ungültig erklärt worden. Seppelt steht auf einer Liste der in Russland "unerwünschten Personen". Der Journalist hatte mit seinem Film "Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht" die Aufdeckung des russischen Dopingskandals ins Rollen gebracht. Zahlreiche Politiker, sowie die Bundesregierung hatten ein Visum gefordert.

