Söder rudert nach BVB-Spott zurück: „Habe mich bei Aki Watzke entschuldigt“

Von: Niklas Kirk

Der Provokation von Markus Söder gegen den BVB folgte eine Entschuldigung bei „Aki“ Watzke. Und nun eine neue Einschätzung von Söder für das Titelrennen.

München – „Borussia Dortmund ist eigentlich fast zu doof, um Meister zu werden!“, so hallte es von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am 20. April im Rahmen eines Tennis-Turniers in München. Durch die Pleite des FC Bayern gegen Leipzig am vergangenen Samstag (20. Mai) und dem schwarz-gelben Sieg in Augsburg, muss Söder diese Einschätzung kurz vor dem Meisterschaftsfinale jedoch relativieren – inklusive Entschuldigung beim BVB in Person von Hans-Joachim Watzke.

Hans-Joachim „Aki“ Watzke Geboren: 21. Juni 1959 in Marsberg Aktuelle Ämter: Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, Vizepräsident des DFB, Aufsichtsratschef der DFL, Abgesandter des DFB bei der UEFA Vertrag beim BVB bis: 31. Dezember 2025

Söder entschuldigt sich bei BVB-Boss Watzke: „der Satz eines Fußballfans“

Damals bezog sich Söder auf die Ergebnisse des 28. Bundesligaspieltags. Der BVB hatte zuvor gegen den VfB Stuttgart nur 3:3 gespielt, wobei der BVB eine 0:2-Pausenführung, als auch eine 2:3-Führung in der Nachspielzeit noch aus der Hand gab. Mit den verlorenen zwei Punkte hätte man zu dieser Zeit zum FC Bayern aufgeschlossen, der im Spiel gegen Hoffenheim selbst nicht über ein 1:1 hinauskam.

„Das war ein spontaner Satz eines Fußballfans. Natürlich war er überzogen“, erklärte Söder in dieser Woche in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Ich habe mich bei Aki Watzke dafür auch direkt danach entschuldigt“. Dieser könnte nun Recht behalten, mit seiner Aussage gegenüber der Bild, mit der er auf die Stichelei einging, nämlich, dass die Antwort auf Söders Provokation „spätestens in fünf Wochen“ erfolge. Stand jetzt, mit dem besseren Ende für Borussia Dortmund.

Zu früh gefreut? Markus Söder hat sich bei „Aki“ Watzke entschuldigt. © Eigene Montage: (Bild 1) picture alliance/dpa/Peter Kneffel, (Bild 2) picture alliance/dpa/Guido Kirchner

Söder entschuldigt sich bei BVB-Boss Watzke: „Sollte Dortmund Meister werden, werde ich gratulieren“

Die Entschuldigung des bayerischen Landesvaters soll Watzke dennoch angenommen haben: „Für ihn war die Sache damit sofort erledigt. Sollte Dortmund Meister werden, werde ich natürlich gratulieren“, stellt Söder klar. Ein Titelgewinn der Borussia hätte für den bekennenden Club-Fan jedoch im doppelten Sinne einen faden Beigeschmack.

So würde ihn der Dortmunder Erfolg nicht nur schmerzen, da der Titelträger nicht mehr aus dem Bundesland käme, das Söder regiert, sondern auch mit Blick auf den 1. FC Nürnberg. „Dortmund hätte dann neun und damit genauso viele Meistertitel wie der Club – und der müsste sich den Titel ‚Vize-Rekordmeister‘ mit dem BVB teilen.“

Söders sportliche Einschätzung für das Finale am Samstag (27. Mai)? „Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich Dortmund daheim gegen Mainz noch die Butter vom Brot nehmen lässt.“ (nki)