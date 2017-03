Gomez und der Jonker-Effekt

Nicht Robert Lewandowski oder Anthony Modeste haben die Stürmer-Geschichte des 23. Spieltags geschrieben. Vielmehr nährt die „Jonker-Bilanz“ von Mario Gomez die Hoffnung, dass der Nationalspieler ab jetzt so langsam in WM-Form kommt. Ein Merkur-Kommentar zu dieser besonderen Spieler-/Trainerbeziehung.

Es gab am Samstag in Köln genau einen Spieler, der in den Bayern-Bus stieg und nicht zufrieden war. Thomas Müller war es nicht, denn der kann mit persönlich torlosen Spielen inzwischen umgehen (und hatte außerdem das 2:0 durch Bernat vorbereitet). Dafür blickte Robert Lewandowski mürrisch drein. Der Pole, dessen direktes Duell mit seinem Kölner Konkurrenten Anthony Modeste vor der Partie interessiert erwartet worden war, hatte unbedingt treffen wollen, ackerte, rannte – es brachte nichts. Stürmer standen an diesem 23. Spieltag nicht in jenem Stadion im Fokus, in denen zwei der drei besten der Liga gegeneinander antraten – sondern in anderen.

In Dortmund etwa – auch das stank Lewandowski – war Pierre-Emerick Aubameyang (wie schon in der Vorwoche) zwei Mal erfolgreich. Der Gabuner ärgerte damit den Bayern, nährte aber die Hoffnung des Rests der Bundesliga, dass wenigstens der Kampf um die Torjägerkanone bis zum Schluss spannend bleiben könnte (wenn es der Titelkampf schon nicht mehr ist). Und trotzdem war das nicht die beste stürmische Story des Wochenendes. Die spielte sich nämlich in Mainz ab, wo zwei Akteure mit Bayern-Vergangenheit Stoff für ein neues Kapitel lieferten – im dicken Schmöker mit dem Titel „Geschichten, die nur der Fußball schreibt“.

Dass manche Spieler einen bestimmten Trainer brauchen, um ihre Leistung zu entfalten, ist kein Geheimnis. Beispiele dafür gibt es genug, am besten belegt ist die These durch Marcel Ndjeng, der Jos Luhukay, dem Trainer seines Vertrauens, einst aus Paderborn über Mönchengladbach und Augsburg nach Berlin folgte. Dass Mario Gomez und Andries Jonker nun wieder zusammengefunden haben, unterliegt dagegen kaum einer Systematik, sondern ist eher dem Zufall (und ein paar Wolfsburger Millionen) geschuldet. Und trotzdem könnte sich diese Konstellation für den deutschen Fußball als durchaus positiv erweisen.

Neun Tore in fünf Spielen hat Gomez 2011 in München unter Interimstrainer Jonker geschossen. Und dass er bei der Premiere des neuen VfL-Coaches gleich weitermachte, freut nicht nur die krisengeschüttelten Wolfsburger. Auch Bundestrainer Joachim Löw wird in den kommenden Wochen ein Auge darauf werfen, wie diese amüsante Geschichte weitergeht. Bisher hatten Leipzigs Timo Werner (14 Tore) und sogar Bremens Serge Gnabry (10) im Vor-WM-Jahr die Nase deutlich vor Gomez (7). Aber wenn der jetzt richtig los-„jonkert“?