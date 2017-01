Die Jugend bringt dem BVB Hoffnung

von Hanna Raif schließen

Die Verpflichtung von Alexander Isak passt zur Transferpolitik von Borussia Dortmund. Sie bestätigt aber auch, dass den BVB-Bossen die Zukunft des Klubs wichtiger ist als die Gegenwart. Ein Merkur-Kommentar.

Gestern also war es so weit. Und die Rahmenbedingungen sind bei einem solchen Ereignis ja auch immer von Bedeutung. 10 Uhr morgens, null Grad Celsius, bedeckter Himmel – so stellte sich Dortmund dar, als Alexander Isak am Vereinsgelände der Borussia seinen Einstand auf dem Platz gab. Der junge Bursche aus Schweden, bei dessen Verpflichtung der BVB – hört, hört! – Real Madrid ausgestochen haben soll, wurde im ersten Training an seinem neuen Arbeitsplatz von allen Seiten beäugt. Er dribbelte, trickste, schoss sogar einige Tore, erzählten sich die Beobachter hinterher. Hat die Bundesliga ab sofort einen neuen Star?

Wenn einer neun Millionen Euro kostet und den Beinamen „Mini-Zlatan“ (in Anlehnung an seinen Landsmann Ibrahimovic) trägt, ist diese Frage sicherlich berechtigt. Sie erübrigt sich aber, wenn man dazu die Transferpolitik betrachtet, die Borussia Dortmund seit einiger Zeit praktiziert. Alexander Isak passt da bestens ins Bild. Der Junge ist zweifelsohne ein großes Talent, das das Zeug dazu hat, in der vergleichsweise behüteten westfälischen Welt zu einem Großen zu reifen. Man darf aber nicht von ihm erwarten, dass er übermorgen dafür sorgt, dass der BVB keine Punkte mehr liegen lässt und zu alter Konstanz zurückfindet.

Isaks Zukauf war ein Transfer mit Perspektive. Und der erneute Beleg dafür, dass die Zukunft des BVB rosiger aussieht als die Gegenwart. Der schwedische Nationalspieler ist 17 Jahre alt, Christian Pulisic (der ebenso diese Woche bis 2020 gebunden wurde) 18, Emre Mor und Ousmane Dembélé 19, Julian Weigl 21. Andere junge Spieler wie Raphael Guerreiro (23) und Mario Götze (24) kommen da schon wie Oldies daher. Und dass im ein oder anderen Spiel in dieser Saison der Mangel an Erfahrung im Kader deutlich wurde, ist mit Blick auf die Altersstruktur kein Wunder. Der Isak-Transfer macht aber erneut deutlich: Der BVB nimmt das bewusst in Kauf. Für den Moment kann es ein Risiko sein, langfristig gesehen aber durchaus ein vielversprechender Weg. Denn selbst, wenn am Ende nicht jeder der Genannten bis 2020 oder länger bleibt, dürften im Falle eines Verkaufs üppige Transfersummen entschädigen.

In Dortmund hofft man nun also darauf, dass sich die jungen Wilden wirklich so prächtig entwickeln wie erwartet. Denn dass das auch mal schief gehen kann, zeigt das Beispiel von Martin Ödegaard. Dessen erstes Training bei Real Madrid – im Januar 2015, Temperaturen im zweistelligen Bereich – verfolgten rund 30 Medienteams. Inzwischen ist der „Wunderknabe“ 18 – und spielt beim SC Heerenveen.