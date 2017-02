Merkur-Kommentar: Branche ohne Gefühle

Es wurden schon viele Trainer entlassen, deren Mannschaft auf Tabellenplatz 17 stand. Der Fall von Claudio Ranieri und Leicester City aber ist besonders. Er beweist, dass Gefühle in der Fußballbranche nicht mehr zählen. Ein Merkur-Kommentar.

Wenn sich ein Mann wie Jose Mourinho zu Emotionen hinreißen lässt, dann muss schon wirklich was passiert sein. Aber für den Fußball sind die Worte, die der Portugiese zur Entlassung von Claudio Ranieri als Coach von Leicester City fand, vielleicht eine gute Nachricht. Selbst die coolsten Kerle, die härtesten Hunde, die Eisklötze der Branche scheinen Gefühle zu haben. „Kopf hoch, mein Freund!“, schrieb Mourinho auf Twitter – und fügte noch etwas Entscheidendes an: „Meister und FIFA-Welttrainer des Jahres entlassen. Das ist der neue Fußball!“

Man kann Mourinho mögen oder nicht – aber der Trainer von Manchester United hat in 140 Zeichen eine Entwicklung der Branche angesprochen, die immer bedenklicher wird. Am Anfang einer jeden Ehe heißt es: „In guten wie in schlechten Zeiten.“ Im Fußball aber gelten vertraglich beschlossene Bindungen inzwischen nur noch für den Erfolgsfall. Krisen gemeinsam überstehen, aus einem Tief heraus wieder zueinander finden und womöglich gestärkt daraus hervorgehen? Das macht man halt nicht mehr. Übersetzt ins Ehe-Vokabular: In guten Zeiten, ja. In schlechten Zeiten, nein!

Es ist freilich nicht das erste Mal, dass ein Trainer seine Sachen packen muss, der auf Tabellenplatz 17 und nur einen Rang entfernt von der Abstiegszone steht. Der Fall von Claudio Ranieri aber ist besonders krass – weil er beweist, dass die Mechanismen der Branche vor niemandem Halt machen. Auch diesem vor wenigen Monaten noch als ach so sympathisch und bodenständig gefeierten Klub aus Leicester ist der Erfolg im Nu zu Kopf gestiegen. Die Schmetterlinge im Bauch sind so schnell verflogen, wie sie sich vor gerade mal einem Jahr ausgebreitet hatten. Weil Ranieri die Leistung aus dem ersten Ehejahr nicht wiederholen konnte – was im Übrigen nicht unbedingt eine Überraschung ist.

Die Monate nach dem ersten Hochzeitstag, die Zeit, in der der Alltag einkehrt, sind für jeden eine Herausforderung. Um diese zu meistern, sollte man sich aber lieber an das gemeinsam Erreichte erinnern als die Kurzschluss-Reaktion zu wählen. Dass Ranieri im Januar zum FIFA Trainer des Jahres gekürt worden ist, ist kein Freifahrtsschein, aber ein Gütesiegel. Der Mann versteht was von seinem Job. Wie blöd für Leicester, dass er nun wieder auf dem Heiratsmarkt ist!